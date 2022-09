Ultras Baníku mohou klidně pomoci i nám, zní z posílených Pardubic

Souboj dvou týmů, které nutně potřebují naplno bodovat. Takových už fotbalové Pardubice v poslední době zažily několik. S Boleslaví, Zlínem i Olomoucí ovšem prohrály a teď je čeká pravděpodobně nejtěžší soupeř z „nejhorších“. V neděli v 16 hodin Východočeši nastoupí ve Vítkovicích proti Baníku.

„Pro oba celky to bude složité. Potřebujeme získat body, takže bude hodně záležet na vstupu do utkání. Od něj se bude všechno odvíjet,“ tušil pardubický trenér Pavel Němeček.

Vedení klubu mu ve finiši přestupového okna, které se uzavřelo o půlnoci na pátek, zkoušelo sehnat Brazilce Cadua a Srdjana Plavšiče, oba však nakonec zakotvili právě v Baníku, a zítra tak teoreticky budou pardubickými soupeři.

„Nikdo to takhle nevnímá. Musíme se soustředit hlavně na náš vlastní výkon a udělat maximum, abychom v Ostravě bodovali,“ neodvracel pozornost od hlavního úkolu Němeček.

I on bude mít nakonec k dispozici nové hráče. Pardubice ulovily na hostování záložníka Marka Ichu ze Slavie, obránce Martina Chlumeckého z kádru nedělního protivníka a těsně před půlnocí dotáhly příchod dalšího středopolaře Tomáše Zahradníčka, který naposledy působil v olomoucké Sigmě. Jasný plán o jejich zařazení do sestavy však zatím světlo světa nespatřil.

„Čeká nás ještě pár tréninků, takže teď nedokážu říct, kde bude jejich místo,“ říkal Němeček v pátek odpoledne.

Na zápasy s Baníkem Východočeši nevzpomínají zrovna nejlépe. V posledních třech utkáních včetně zimní Tipsport ligy inkasovali dohromady deset gólů, vstřelili pouhé tři a pochopitelně nezískali ani bod. Ve Vítkovicích loni v srpnu to naposledy skončilo 3:1 pro Baník a duel sledovalo téměř šest tisíc lidí. Podobná návštěva se očekává i tentokrát.

„Je pěkné hrát před kulisou, která fandí. Fanoušci Baníku by paradoxně mohli pomoci i nám, když by Ostravě zápas nevyšel, tak umí být hodně drsní,“ uvažoval Němeček.

Sám prožije další ligové poprvé. Před publikem početnějším než 3 600 lidí, kteří dorazili na nedávné utkání do Zlína, ještě netrénoval.

„Celé to angažmá v první lize je pro mě obrovskou zkušeností. Vnímám velké rozdíly mezi mládeží i mým působením u ‚B‘ týmu. Snažím se ale hráčům připravit co nejlepší servis. Zvednout jim hlavu, dobře je nachystat na soupeře a vést kvalitní tréninky,“ popisoval Němeček.

Vedení pardubického klubu se netají tím, že horlivě shání nového hlavního trenéra. Ten tak může přijít třeba zítra, nebo za tři týdny, Němečkovi to ale klidu na práci neubírá.

„Od začátku mi to tak bylo řečeno, s tím jsem do toho šel. Je jedno, kdo bude stát na lavičce, Pardubice musí hlavně v neděli bodovat. Co přijde potom, to uvidíme,“ konstatoval dočasný kouč Němeček.

Během posledního dne přestupového období Pardubice avizovaly dvě nové posily. Záložníka Marka Ichu a obránce Martina Chlumeckého. Sportovní ředitel klubu Vít Zavřel však avizoval, že ideálně by si představoval tři hráče, což se mu nakonec vyplnilo. Těsně před uzávěrkou se Pardubicím podařilo sehnat dalšího středopolaře Tomáše Zahradníčka.

„Chtěl bych poděkovat kolegům z klubu, zejména Lukáši Ouředníkovi a Věrce Strnadové, že se vše podařilo dotáhnout do konce,“ říkal Zavřel na klubovém webu.

Zahradníček přichází do Pardubic jako volný hráč. Naposledy působil v Sigmě Olomouc.

„V červnu mu tam skončila smlouva, věříme, že se stane platným hráčem naší sestavy,“ přál si Zavřel.

Devětadvacetiletý hráč má na svém kontě 155 ligových startů a všechny za Olomouc, v jejímž dresu nastřílel osm gólů a přidal dvacet asistencí.

„Jsem rád, že jsem se v Pardubicích domluvil. Mám hlavní cíl, a to zlepšit situaci, ve které se klub nachází,“ řekl Zahradníček.