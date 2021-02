Uvažujeme o změnách v sestavě, připustil pardubický trenér Krejčí

„Na domácím trávníku nás čeká další těžký souboj. Hru Baníku jsme studovali a soustředíme se na jeho silné stránky,“ řekl jeden z trenérů FK Pardubice Jiří Krejčí.

Ten je znám tím, že velmi opatrně sahá ke změnám v sestavě. Po zmíněné prohře se Slavií však připustil, že něco takového je ve hře. I když taky ne na sto procent.

Pardubice vs. Ostrava Online reportáž v sobotu od 14 hodin

„Zvažujeme, že sáhneme do složení týmu a obměníme ho na některých postech. Rozhodneme se ale až na předzápasovém tréninku,“ uvedl ještě před víkendem Krejčí.

Jedinou jistotou tedy prozatím je, že do utkání nenastoupí pardubický záložník Lukáš Pfeifer, jenž laboruje s blíže nespecifikovaným zraněním.

Venku vše pomalu vstupuje do jara a předpověď počasí pro dnešní střetnutí slibuje velmi příjemných dvanáct stupňů. To však úplně neplatilo v uplynulých dnech a Východočeši se tak kvůli mrazům museli na Baník chystat na umělé trávě.

„Trochu nás to v přípravě na zápas limitovalo, ale snad už se to teď co nejdříve změní,“ přál si Krejčí.

Baník je v tabulce na šestém místě jen o bod před Pardubicemi a nováček mu má co vracet. Na podzim s ním prohrál ve Vítkovicích vysoko 0:3.

„Byl to asi zatím ten nejhorší výkon, jaký jsme po postupu předvedli. Vůbec nic nám nevyšlo. V prvním poločase jsme se snad nedostali za půlku a ve druhém možná jen jednou,“ ohlédl se za nepovedeným duelem útočník FK Pardubice Pavel Černý. „Budeme doufat, že tentokrát to bude úplně jiné utkání s opačným výsledkem,“ dodal.

Podle Černého cesta k němu povede především přes brejky. „Baník nijak extra nekombinuje, hraje jednoduše, sbírá odražené balony a dělá dlouhé nákopy. V tom musíme být silnější, mít právě ty odražené míče a hrozit z brejků,“ nabádal spoluhráče.