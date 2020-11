O krásu nešlo. Sérii výher pardubičtí fotbalisté proti Opavě protáhli

Vítězství nad Slezany, o něž se brankou ze 67. minuty zasloužil záložník Tischler, je zároveň třetí výhrou Pardubic v řadě, byť předchozích dvou (3:0 nad Libercem a 1:0 na Slovácku) dosáhli ještě před poslední koronapauzou.

„Zápas byl pro nás už z pohledu restartu ligy velice důležitý,“ poznamenal jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný. „Věděli jsme, že to bude hodně soubojové a že nepůjde o nějakou velkou krásu. Ukázalo se to v tom, že rozhodovala jedna branka. Naštěstí jsme ji vstřelili my, takže jsme moc spokojení,“ doplnil kouč.

„Bylo to velice vyrovnané utkání, klíčové bylo, že jsme neinkasovali,“ mínil Emil Tischler, jenž je aktuálně se třemi góly nejlepším kanonýrem mužstva. „Možná jsme měli větší touhu vyhrát,“ uvažoval středopolař dále.

Kouč Opavy Radoslav Kováč se na svoje svěřence zlobil za jalovou finální fázi. „Venca Juřena šel z boku sám na bránu a ani nevystřelil... Pořád někoho hledáme, se zakončením máme strašné problémy. Vůbec se do střel netlačíme. Je to krkolomné, zbrklé. Z výkonu jsem zklamaný,“ uvedl někdejší internacionál.

První půle byla zoufale nudná, míč se pohyboval zejména mezi šestnáctkami a brankáři Boháč (Pardubice) a Fendrich neměli skoro žádnou práci.

„Mysleli jsme, že to po té přestávce bude dobré, ale bylo vidět, že trénink utkání přece jen nenahradí. Dopouštěli jsme se spousty nepřesností, kterých bychom se potřebovali vyvarovat, aby hra měla lepší spád,“ konstatoval trenér Novotný.

„Týmy si tam nedaly moc prostoru, šancí bylo minimum,“ všiml si jeho protějšek Kováč.

Po pauze nejprve opavský Dedič prováhal ideální moment na střelu po nahrávce Texla, pak si zase pardubický Cadu v nadějné pozici po příhře Tischlera spletl fotbalovou branku s ragbyovou, chvíli poté Černému nevyšel volej... Když pak po přímém kopu Surzyna a hlavičce Čiháka Fendrich vyrážel na brankové čáře a Pardubičtí zuřivě gestikulovali, že to byl gól, sudí to po konzultaci s VAR odmítl.

„Vilda Fendrich nás tam fantasticky zachránil. Myslel jsem si, že nás ten moment nakopne, ale bohužel za dvě minuty přišla další standardka a hráč domácích dal z jedenáctky ‚plackou‘ gól. To pro mě je absolutně nepochopitelné,“ řekl trenér Slezanů Kováč.

Seběhlo se to takhle: Tischler nejprve střílel nedůrazně z pravé strany, ale stoper Opavy Žídek i tak balon tečoval do zámezí. Roh si postavil Surzyn a nacentroval přímo doprostřed vápna na trestuhodně volného Tischlera, který míč ve výšce pasu obratně nasměroval doprava. Fendrich neměl nárok, zůstal stát jako zamrzlý.

„Počítal jsem, že balon přijde do mého prostoru, snažil jsem se ho trefit co nejlíp a poslat někam k tyči. Povedlo se to,“ liboval si Tischler.

Ten se opět „usídlil“ na pravém kraji záložní řady, kde mu to očividně svědčí. „Vytrvalostně jsem na tom dobře, takže zvládnu celý zápas odběhat nahoru - dolů. Není to problém, jsem rád, že si tenhle post můžu vyzkoušet,“ kvitoval.

Kouč Novotný jej chválil stejně jako vytáhlého obránce Čiháka, který nastoupil prvně v základu.

„Emil hraje ve vynikající formě. Je to pro nás hrozně důležitý hráč, takový nenápadný, ale pracovitý pro mužstvo,“ vyzdvihl. „A Filip to zvládl dobře. Začátek pro něj nebyl jednoduchý, ale pak se zklidnil a vynikly jeho přednosti jako hra hlavou ve vzduchu. Defenziva celkově fungovala,“ dodal trenér Novotný.