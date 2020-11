Poslední rána, co zabolí. Proč Olomouc na druhé místo před Spartu neskočila

Ginzel nechal pardubického Davida Hufa vypálit z přímého kopu.

A nechal mu ještě jednu ránu, když tu první zablokoval ve zdi sestřelený Látal mladší, div nepřišel o dech. Opakovanou střelu Huf zakroutil v 95. minutě tak dokonale, že Aleš Mandous na ni nedosáhl.

Pardubice – Olomouc 1:1.

Pro Sigmu je to tuze nemilá věc. Už se viděla, jak z pražského Ďolíčku, kde má nováček azyl kvůli nevyhovujícímu stadionu, odváží tři body a minimálně do neděle na druhém místě přeskočí Spartu...

„Tohle prostě musíme ubránit, gól v poslední minutě se nemá stávat, nemůžeme jim darovat takovou standardní situaci,“ lamentoval do kamery ČT útočník Martin Nešpor, střelec Olomouce.

Sigma je jedním z příjemných překvapení soutěže, z devíti kol prohrála jen na Spartě. Avšak tentokrát si vyhrát nezasloužila, neboť posledních dvacet minut strávila zbaběle v zákopech, ač byla zřetelně šikovnější na míči než Východočeši, kteří vycítili šanci a šturmovali za vyrovnáním.

„Za posledních 25 minut, kdy jsme si vytvořili velký tlak, jsme si minimálně vyrovnání zasloužili,“ přemítal jejich kouč Jiří Krejčí.

Pardubický kapitán Jan Jeřábek (vlevo) a Mojmír Chytil z Olomouce v ligovém utkání.

Balon Hanáci, kterým chyběl středopolař Breite, přestali v závěru kontrolovat zcela a Sladký lacino nabídl domácím ještě jednu možnost. Když uvážíte, že ho do hry poslal kouč Radoslav Látal v 88. minutě, nic moc pocity pro zkušeného pravého beka, který pod Látalem přišel po letech o stabilní místo v sestavě. V hierarchii ho předběhli Hála i Látalův syn a nešťastný faul zadákovi, na kterého se vyptávalo Brno či Mladá Boleslav, nepomůže.

„Zápas jsme měli zvládnout, ztratili jsme dva body, mrzí nás to,“ litoval Látal. „Připomenulo mi to minulou sezonu, kdy jsme body takhle ztráceli. Doplatili jsme na naši chybu, špatně jsme odkopli míč a z toho vznikla standardní situace.“ Leč to se stává.

Ostatně Pardubičtí, kteří ani v pátém zápase v azylu neprohráli, o tom vědí své. Kdyby nejzkušenější z nich, kapitán Jan Jeřábek, v 60. minutě zbytečně nepřistrčil do vzduchu pověšeného hroťáka Nešpora, jenž se prohnul jako luk, nešla by Olomouc do vedení.

Penaltu sám faulovaný Nešpor proměnil bombou nártem k pravé tyči, ač měl gólman Boháč míč na rukavici, zastavit nešel.

„Ruce jsem měl na něj položené, ale žádnou sílu jsem do toho nedal. On se prohnul. Jestli je tohle penalta, pak je penalta každý roh,“ dušoval se Jeřábek.

Záhy mohl po dravém průniku dobře hrajícího křídelníka Gonzáleze zvýšit olomoucké vedení Hála, ale jeho střelu zablokoval na čáře obránce. A tím aktivita modrých ve vyrovnaném boji skončila. „Těžko jsme se dostávali do jejich dobře postavené obranné linie. Moc šancí jsme neměli,“ uznal Látal.

Však také několik fanoušků Sigmy, kteří vážili cestu do Prahy, aby se koukali zpoza betonové zdi, křičelo: Bojujte za Sigmu!

Hlavně kapitán Roman Hubník šel příkladem, vyhrával souboje jako stroj a už to vypadalo, že platonický tlak Pardubic sigmáci ustojí.

Zvlášť když tři nastavené minuty uběhly. „Škoda toho závěru, ale pořád je to bod venku a musíme ho brát,“ shrnul Hubník.