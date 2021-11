Ploutve pro kouče? Ještě počkáme, říká pardubický Šejvl

Právě na severu Čech Pardubice v minulém kole uspěly 2:1 a přesně po třech měsících poznaly chuť tříbodového vítězství.

„Musím říct, že nám spadl dost velký kámen ze srdce. Přes dva roky se nám dost dařilo a najednou přišla série porážek, i když se nám nedařilo spíš výsledkově než herně. Cítil to celý tým i lidi okolo, fanoušci, novináři. K fotbalu to ale patří, doufám, že teď budeme hrát uvolněněji a že hlavně budeme dál sbírat body,“ přeje si Šejvl.

Olomouc se může na první pohled jevit jako dobrá příležitost nejen Šejvlovy tužby naplnit. Hanáci sice v úterý díky úspěšným penaltám proti Českým Budějovicím prošli do čtvrtfinále MOL Cupu, v lize však čekají na výhru už pět zápasů a v ligovém pořadí na devátém místě zahajují druhou polovinu tabulky. Šejvl však před Sigmou varuje.

„Olomouc má sice několik zraněných a chybí jí hráči především do defenzivy. Pořád má ale široký a zkušený kádr. Je to nepříjemný běhavý tým, který má dlouhodobé výsledky, takže se musíme dobře připravit,“ říká.

S tím pomáhají především kmenoví hráči Olomouce aktuálně ve službách Pardubic – Mojmír Chytil a Jiří Sláma.

„Jsou to mladí hráči, ale nějaké informace od nich máme. Mojma v Olomouci působil ještě před pár měsíci, takže trenér se jich určitě chodí ptát a čerpá od nich,“ přisvědčuje Šejvl.

Právě proto, že v Pardubicích hostují, však ani jeden z informátorů do zítřejšího utkání zasáhnout nemůže. U Slámy je to navíc umocněno tím, že se teprve dostává ze zranění zad. Na ligovém trávníku chybí od poloviny září.

Pardubice vs. Olomouc Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„Slámič už je ale pár týdnů v tréninku. Vypadá dobře a nějakým způsobem už je připravený, ale musí si říct hlavně on sám, jestli je stoprocentně fit,“ chápe Šejvl.

Dalším, kdo bude Pardubicím v zápase s Olomoucí scházet, je záložník Dominik Kostka. „Na druhou stranu se zase vrací Cadu a připravený už je i Filip Čihák. Sestava zase prožije obměnu, ale věřím, že nastoupí hráči s nejlepší formou,“ těší se Šejvl.

V týmu se trochu uvolnila atmosféra a padají i vtípky na adresu nedávného výroku trenéra Jiřího Krejčího. Východočeši v posledních čtyřech utkáních zahodili tři penalty v řadě a kouč před televizními kamerami prohlásil, že by si nazul ploutve, nacákal si citron do oka a penaltu by po pětadvaceti letech trénování stejně proměnil.

„Pavel Černý měl na tréninku nějaké narážky, jestli někdo ty ploutve sežene a předá je trenérovi, ale zatím to nedopadlo. Ještě počkáme,“ směje se Šejvl.