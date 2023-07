Musíme zrychlit hru s míčem, plánují Pardubice po prohře s Norimberkem

O jediný gól se postaral v závěru úvodní půle po rohovém kopu norimberský Daferner. Obměněná pardubická jedenáctka si sice po přestávce vytvořila několik šancí, ovšem ty největší skončily jen na brankové konstrukci. Polák Pikul hlavičkoval v 55. minutě do břevna a Patrák, jedna ze staronových posil mančaftu, chvíli poté mířil do tyče.

„Norimberk byl velmi dobrým soupeřem. Hlavně v prvním poločase bylo znát, že je v přípravě zhruba o týden napřed,“ poznamenal kouč Kováč. „Pro nás to byl výborný test. Viděli jsme, že musíme pracovat na hře s míčem v rychlosti, v čemž nás Norimberk předčil. Jediná kaňka na zápase bylo zranění Tomáše Koukoly, doufám, že to nebude vážné,“ doplnil šéf pardubické lavičky.

Kováč poslal kromě zmíněného Patráka na zteč i čtveřici dalších letních posil či borců na zkoušce: gólmana Kinského, obránce Surzyna a Halinského a forvarda Nkrumaha. Chyběl jen útočník Zlatohlávek; naproti tomu si kopli také dorostenci Míšek, Sedláček a Hanč.

„V koncovce jsme nebyli tak kvalitní jako soupeř, který jednu šanci proměnil,“ srovnával 18letý obránce Matyáš Hanč, jenž v 35. minutě střídal smolaře Koukolu. „Ale jinak jsme proti Norimberku obstáli. Na menším hřišti to bylo hodně soubojové, nicméně výkon jsme myslím podali slušný, i když je to příprava a je samozřejmě co zlepšovat,“ pokračoval.

Za necelý týden, v sobotu 8. července od 17 hodin, se v ní Východočeši postaví na trávníku v Semíně třetiligové pražské Dukle.