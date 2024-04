Boleslav bavila. Škoda, že jsme nedali i třetí branku, mrzelo Ladru s Holoubkem

Výpady především po pravé straně řídili Ladra se Solomonem, do kombinací s nimi se úspěšně zapojoval třeba Jawo a na přenášení hry na druhý konec vápna i na dravost Boleslavských v zakončení zkrátka byla radost pohledět. Tým, který bude v nadcházejících týdnech bojovat ve skupině o titul, do přestávky oběma góly položil základy ke svému finálnímu vítězství 2:1.

„Z toho, kolik máme kolem vápna Pardubic prostoru, jsme byli docela překvapení,“ připustil po výhře záložník Tomáš Ladra. „Ale pro nás jedině dobře. Věděli jsme, že soupeři hodně couvou, že tam to místo možná bude. Ukázalo se to při prvním gólu, kdy mi to dával John Solomon. Byl jsem tam úplně sám...“

To hovořil o situaci ze 7. minuty, nakonec si ale vedle gólu připsal ještě nahrávku na gól Jawa z 37. minuty. Spoluhráče perfektně našel centrem z rohového kopu.

„Vyvíjelo se to krásně, ale 2:0 je zrádný výsledek. Škoda, že jsme to kolem 50. minuty nepotvrdili, balon tam letěl vápnem - Solomon ho mohl doklepnout do sítě, ale nedosáhl na to. Bývalo by bylo po zápase,“ poznamenal Ladra.

To že, Boleslav v tu chvíli zápas takzvaně nezabila, mrzelo i kouče Davida Holoubka.

„Naoko to v úvodu asi vypadalo velice líbivě, ale i přesto jsme vedli jen těch 2:0... V koncovce bychom chtěli být ještě efektivnější,“ řekl. „Jawo sehrál velmi slušný part na pozici číslo devět, kluky dobře podporoval. Ale byla to celotýmová hra. Můžeme se bavit o útoku, ovšem ten je závislý na servisu od obranné řady a tak dále. Každopádně jsme byli dobře nastavení na výhru,“ vyzdvihl.

Ta ale v kapse ještě nebyla. Aktivní Icha, vysunutý pardubickými trenéry víc dopředu, si totiž naběhl na kolmici od Mareše a výtečně obstřelil boleslavského brankáře Mikulce.

„Pardubice daly kontaktní gól a my se začali trošku klepat,“ podotkl Ladra. „Ale vzadu jsme to myslím odehráli výborně a odvážíme si důležitou výhru,“ těšilo jej.

Holoubek to vnímal podobně.

„Mrzí mě, že jsme to tempo neudrželi, ale i tak jsme to potom měli relativně pod kontrolou. Pardubice se nedostávaly do žádných šancí a my šli dvakrát sami na bránu. Bohužel jsme to neproměnili,“ litoval.

Venkovní výhrou podle něho mančaft částečně odčinil nedávný domácí neúspěch s Teplicemi (1:2).

„Ty tři body jsou pro nás skvělé,“ radoval se Holoubek. „Musím ale ocenit i kvalitu hry mužstva Radka Kováče, hrálo fakt zajímavý fotbal,“ dodal kouč.