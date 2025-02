Konečně jsme se opřeli o solidní výkon, pochvaloval si boleslavský střelec Vojta

Chvíli nato už mohl slavit bez zábran – jeho spoluhráč Stránský po rohu trefil břevno a Vojta už měl před odkrytou bránou snadnou práci. Balon mu spadl přesně na nohu.

„Všechno se dá nedat, ale jsem rád, že jsem neselhal a skóroval,“ usmál se dvacetiletý střelec po utkání. Svým zásahem položil základ k vysoké výhře 3:0, po níž je Boleslav nadále průběžně sedmá a Pardubice čtrnácté.

Středočeši prožili v CFIG Areně snový start. Když se prosadil Vojta, byla to pro hosty už čtvrtá obrovská šance, ve 14. minutě přidal druhý boleslavský gól Stránský, který obral o míč domácího kapitána Vacka.

„Za začátku to bylo dobré, vypracovali jsme si tam toho spoustu,“ pochvaloval si Vojta. „I já osobně – jednou jsem si nepohlídal ofsajd a ve druhé nebo třetí minutě jsem mohl přidat ještě jeden gól, ale brankář Vorel mě skvěle vychytal. Soupeře jsme dál tlačili, neustupovali jsme.“

Jeho tým chtěl navázat na povedený závěr jinak výsledkově neúspěšného předchozího klání v Liberci (1:3).

„To se nám povedlo a zápas se od toho odvíjel,“ poznamenal Vojta, který se v lize trefil potřetí v řadě. „Na Pardubice jsme přitom až tolik nekoukali. Sice jsme věděli, v jaké jsou situaci, ale víme, že se na nás přes týden připravovaly a motivovaly tak jako my na ně,“ dodal.

Od Stránského gólu to už podle něj byl vcelku poklidný mač. Když nedlouho po přestávce úspěšně hlavičkoval do pardubické brány John po centru Ladry a následně před menším boleslvaským kotlem vystřihl akrobatické oslavné číslo s několika přemety a saltem, nabyl Vojta pevného přesvědčení, že už je rozhodnuto.

„I když Pardubice pak nějaké příležitosti taky měly. Ale až na penaltu, kdy nás podržel Aleš Mandous, jsme průběh měli relativně pod kontrolou. Díky tomu bereme tři body,“ kvitoval.

Pro Boleslav to značí druhé jarní vítězství ze čtyř kol, nicméně kouč Brännström na tiskové konferenci hovořil o tom, že ani při výhře 2:1 nad Teplicemi hra mužstva nestála za moc. Nynější třígólový triumf by proto měl zapůsobit jako velká vzpruha.

„Určitě to je důležité vítězství, protože teď máme nabitý program. Doma Plzeň a pak vyrážíme na Baník... Každý bod se hodí. Je fajn, že jsme se odrazili od solidního výkonu, protože v uplynulých kolech to nebylo ideální. Tentokrát to vyšlo,“ řekl Vojta.