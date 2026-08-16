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Trousil o smolném vyrovnání a remíze: Někteří naši kluci jsou bohužel němí

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  11:54

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Pardubický trenér Jan Trousil v utkání proti Mladé Boleslavi. | foto: David Haan

Jeho tým přišel o vítězství v dobře rozjetém utkání, navíc během něj ztratil i další tři zraněné hráče: střelce gólu Patráka, Solila a Jelínka. Přesto trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil nepůsobil na pozápasové tiskovce po domácí remíze 1:1 s Mladou Boleslaví vyloženě kysele.

„Nemůžete cítit zmar nebo naštvanost, byť nás to samozřejmě, s prominutím, všechny s... Realizák, hráči i vedení jsou v tom na jedné lodi. Je na nás, abychom to kormidlo otočili,“ prohlásil Trousil.

Získaný bod, pro Východočechy první v sezoně po čtyřech odehraných kolech, označil za „malou vlaštovku“. „Mrzí mě, že jsme nebyli schopni přidat druhý gól,“ poznamenal kouč.

Co byste k duelu s Mladou Boleslaví řekl?
Chtěli jsme ho po těch třech prohrách zvládnout za tři body. Celý týden jsme kluky ladili, aby měli na Boleslav čisté hlavy a dali do toho všechno, co se týče fotbalovosti a agresivity. Aby nebyli nervózní a nemysleli na to, že je v tabulce nula.

Pardubice - Boleslav 1:1, domácí na první výhru dál čekají, radost jim sebral Šubert

Na co jste se zaměřili?
Soupeř má velmi dobrou výstavbu hry, hodlali jsme s ním hrát jeden na jednoho, plán byl protihráče dostupovat a dostat je pod tlak. Prvních zhruba dvacet minut se to dařilo, i když nám z toho někdy vyjeli. Ale měli jsme tam dobré zisky, útočné situace, pak jsme z toho dali i gól... Byly tam další příležitosti, kdy jsme skóre mohli navýšit. Ovšem Boleslav nám tam potom dvakrát zahrozila, odvrátili jsme to na poslední chvíli.

Pak se vám to hodně zkomplikovalo.
Bohužel jsme v prvním poločase museli dvakrát střídat a vynucená změna byla i v případě Jelínka o půli. Do druhé půle už jsme tak měli tři hráče pryč a věděli, že Boleslav bude na balonu a že budeme muset běhat. Proto bylo nutné dodat tam čerstvé síly, ale už jsme na to prakticky měli už jen jedno okno. Změnili jsme rozestavení, šli jsme do čtyřky vzadu, aby nám hosté tolik netočili strany.

A fungovalo to.
Ve druhém poločase Boleslav přes držení míče tolik nebezpečná nebyla, naopak my tam měli pár možností, které mohly skončit gólem. Ať už to byl Vinicius, Smejkal nebo Drchal... A pak jsme se nechali „vybagovat“, když jsme zbytečně vystoupili při standardce, Šubert to prostřelil a my si to „dopíchli“ do prázdné brány. Takže z toho byl nakonec výsledek 1:1.

Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.

Ten obdržený gól vás ale štvát musí.
Od té 70. minuty to prostě musíme umlátit. Šlo to vyřešit, jenže někteří naši kluci sice jsou dobří fotbalisté, ale jsou němí. Kdyby si zařvali: za zády máš hráče, nevystupuj, tak jsme neinkasovali. Ale my máme introverty, jsou zahledění do svého výkonu a neorganizují kluky okolo. Bavíme se o tom každý trénink, ale vydrží to jen chvilku. Lídři se těžko vychovávají a každého to nenaučíte. Nicméně hlavní příčina remízy je, že jsme nepřidali druhý gól.

Střídal jste už někdy tři hráče v podstatě v první půli?
Ne. Možná kdyby došlo ke srážce dvou hráčů, tak bych to bral. Ale tohle bylo v rozmezí asi pěti minut. Nejdřív šel Patras (Vojtěch Patrák) ve vápně do souboje a zůstal ležet, potom Solda (Tomáš Solil) to samé a Jelda (Tomáš Jelínek) o poločase taky. Když hrajete zrovna s Boleslaví, která je velice silná na míči, vyšel jí fantasticky vstup do soutěže a věří si, potřebujete na tom být hlavně ve středu hřiště i na hrotu dobře běžecky. A nám z toho tři hráči vypadli.

Marodka se rozrostla už asi na osm hráčů. Kde vidíte příčinu těchhle trablů?
Nevím, už jsme kvůli tomu seděli i s našimi kondičáky, musíme to řešit. Patras si asi zasekl nohu o trávník, Solda měl dlouhodobé zdravotní problémy, ale dal se do kupy a už před startem přípravy vypadal velmi dobře. Minule na Slavii odehrál velmi dobrý zápas, teď jsme ho dali na stopera, zranil se, musel dolů. To se stane. Střídající hráči musejí být nachystaní plnit stejné role.

Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem před Danijelem Šturmem ze Slavie

Abdullahi Tanko tentokrát nebyl ani v nominaci, co mu je?
Zranil se v utkání na Slavii, asi půl minuty předtím, než jsme dostali gól, vyvážel balon a lehl si. Doufám, že v příštím týdnu už začne trénovat a že ho pro zápas v Olomouci už budeme mít k dispozici.

Je pro vás velká hádanka skládat sestavu? Třeba minule nemohl hrát Jelínek kvůli dohodě klubů o hostování, teď už ano, ale zase se vám do toho promítla nová zranění...
Jo. Hlavně, pokud jde o složení vršku. Teď z toho máme další hráče vyřazené. Chtěli jsme teď o víkendu poslat víc hráčů za béčko, aby měli vytížení a byli rozehraní do zápasu na Hané. Musíme předejít tomu, aby se stal další úraz, abychom vůbec měli do Olomouce tři útočníky. I to bude hrát roli v našem rozhodování o tom, kdo půjde s béčkem a kdo bude jen doběhávat na tréninku.

Než ze hřiště musel nuceně Solil, volal jste na něj, že nesmíte hrát dva na jednoho, že?
Ano. Do doby, než jsme dali gól, to bylo v pořádku, ale po něm se na pravé straně hodně dozadu začal stahovat Godwin. My nechtěli, aby nás točili přes Králika a Hybše, proto jsme určili, aby byl Godwin vysoko a Solil si chodil pro hráče na křídle. Ale po tom gólu jsme se víc zatáhli a pustili tím Boleslav do hry. Úkol zněl, aby nám stopeři vzadu hráli jeden na jednoho a halvbek se vytahoval ven a nedovolil Boleslavi rozvíjet útok po lajně. Solda to pak pochopil, ale za minutu odstoupil...

Pardubický útočník Vojtěch Patrák se snaží projít mezi slávisty Mubarakem Suleimanem (vlevo) a Wiktorem Nowakem.

Ukázal Vojtěch Patrák při gólové akci z 10. minuty spoluhráčům, jak na to, když potáhl balon a vzal to na sebe?
Patras samozřejmě nebyl rád, že jsme ho na Slavii střídali, ale vysvětlili jsme si to a ukázali jsme mu to na videu, takže pak ani nebyl spokojený se svým výkonem. Apelovali jsme na něj, že je lídr a kapitán a že to musí být vidět na hřišti. Ať ukáže, jak je zodpovědný a jak maká. Ať vytvoří dobré situace pro spoluhráče. Že se navzájem budou povzbuzovat. Předvedl to, vymyslel jednu šanci, pak dal gól. Potom se bohužel stalo, co se stalo. Nevím, jak to s ním teď bude - pokud to nebude vážné, tak super, jinak to za něj musejí převzít ostatní.

Jak se díváte na dosavadní výkony Marka Ichy?
Marek je hráč, který už tu působil a chtěli jsme navázat na jeho spolupráci s Michalem Hlavatým. Můžeme ho využít na pozici stopera nebo středního záložníka. Na rovinu musím říct, že od něj čekáme víc. Je to zkušený fotbalista, dobrý na rozehrávce, neplaší se. Proto jsme ho brali. Potřebujeme, aby byl rozdílový.

Sice jste inkasovali z dohrané standardky, ale Boleslav jich měla víc, včetně přímého kopu z prostředku vápna ke konci. Bylo tedy jejich bránění za vašeho pohledu tentokrát lepší než v předešlých kolech?
Boleslav měla deset rohů, ty nakopávané balony kluci zvládli dobře. Při tom inkasovaném gólu už to byla vlastně herní situace, protože míč byl asi dvacet vteřin na levé straně. Bylo to pět na pět, ale my bohužel hrozně nešikovně vystoupili a Šubertovi nechali prostor naběhnout si do té ulice. Vystřelil, propálil gólmana a Bolda (Tobias Boledovič) si to tam kopl. Budeme si k tomu ještě připomínat nabírání hráčů, nelze nevědět, co se za námi děje.

S čím vyrazíte za týden do Olomouce?
Budeme tam chtít vyhrát, ale nejdřív musíme znát zdravotní stav hráčů. Podle toho určíme sestavu. Vynasnažíme se, abychom ten zápas zvládli, tak jako ostatně pokaždé.

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2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
12. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
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14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
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