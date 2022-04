Pořád máme sílu, nepochybuje pardubický Červ před finišem sezony

Kromě prohry 2:3 také přišly o jednoho z nejlepších asistentů základní části Cadua. Čtyřiadvacetiletý Brazilec vypadl ze sestavy těsně před utkáním kvůli problémům s třísly.

„Při běžné rozcvičce se natáhl pro balon a z ničeho nic odešel ze hřiště s tím, že do zápasu to nepůjde,“ říkal jeden z pardubických střelců Lukáš Červ.

Místo Cadua tak na hřiště musel uzdravený Karel Pojezný, Brazilcova absence však podle Červa nebyla hlavním důvodem pardubické prohry.

„Neproměňovali jsme šance a špatně jsme řešili brejkové situace,“ neskrýval rozladění Červ.

Po nedávné domácí výhře 2:0 nad Teplicemi se přitom zdálo, že pardubičtí fotbalisté konečně našli herní pohodu.

V utkání s Karvinou sice brzy prohrávali 0:1, ale velmi rychle dokázal vyrovnat Pavel Černý a ve druhé půli právě Lukáš Červ zařídil vedení. Pardubice byly do té doby jasně lepší, jenže výsledek nakonec dopadl úplně jinak. O život bojující poslední Karviná v závěru utkání totiž využila dvě standardní situace, v 70. minutě po rohu z jedné strany srovnal Petr Buchta a tři minuty před koncem po rohu z druhé strany rozhodl Nigerijec Durosinmi: 3:2 pro Karvinou.

„Za stavu 2:1 jsme zbytečně přestali hrát a Karviná se dostala do laufu. Dvěma standardkami nás pak položila,“ litoval Červ.

Základní část nejvyšší soutěže tak Východočeši zakončili na patnáctém místě o sedm bodů před Karvinou a už zítra od 17 hodin vypuknou v Jablonci jejich boje o vyhnutí se baráži.

„Prohrou v Karviné jsme si to zbytečně zkomplikovali a nálada teď není nejlepší, ale pořád věřím, že máme sílu na to, abychom to zlomili. V kabině táhneme za jeden provaz, musíme se zaměřit jen na to, abychom proměňovali šance,“ burcoval Červ.

Pardubice ve skupině o udržení vyzvou vedle Jablonce také Bohemku, Teplice, Zlín a znovu Karvinou.