Kováč po prohře v Liberci: Do koncovky jsme znovu nešli dostatečně agresivně

Co do závažnosti situací měl Liberec jasně navrch. „Bez gólů moc nemůžeš myslet na body, i když výkon zlý nebyl,“ shrnul pardubický kouč Radoslav Kováč. „Přitom po Karviné (výhra 2:1) jsem věřil, že tu můžeme minimálně jeden uhrát, a zápas na to vypadal. Škoda,“ doplnil.

Žraly ho především dvě věci. Lacino inkasovaná branka z kopačky libereckého Frýdka, jenž si při zakončení ze 13. minuty bolestivě poranil koleno o tyč, takže později musel střídat, a absence kuráže v útoku, která by bývala mohla přinést mnohem více zajímavějších možností než jen onu gólovku Patráka a tvrdou ránu Tischlera zpoza šestnáctky, již vyrazil liberecký Vliegen.

„Začali jsme dobře, ale následně dostaneme gól z jednoduchého nákopu, Tíša (Emil Tischler) ani Dony (Denis Donát) to neodcouvali. Problém byl v komunikaci,“ konstatoval Kováč. „Pak jsme mohli obdržet ještě další dva, špatně jsme se zastupovali. V té chvíli jsme měli štěstí a podržel nás i Buďa (brankář Viktor Budinský),“ pokračoval.

Od 20. minuty už podle něj Pardubice byly lepším mančaftem.

„Bohužel se opakuje to, že do koncovky nejdeme dostatečně agresivně, abychom to prorvali a vsítili nějaký ‚špinavý‘ gól. Máme čtyři křídla, čekáme od nich větší odvahu jeden na jednoho. Zbytečně se zbavujeme balonu místo toho, abychom to zkusili. To mě štve,“ řekl trenér.

Luboše Kozla, jeho protějšek na lavičce Slovanu, těšilo hlavně Vliegenovo čisté konto.

„Nulu jsme udrželi poprvé v sezoně, což je pozitivní. Vítězství si cením, ale náš výkon měl plno chyb,“ podotkl Kozel. „Některé naše příležitosti skoro ani nejde nedat, nám se to přesto povedlo. Proto soupeř pořád cítil šanci,“ dodal.