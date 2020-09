Pardubice čeká Liberec. Musíme zase běhat, nabádá trenér

Díru po něm na pravém kraji obrany je nutno zalátat a z hráčů, kteří se pro tento úkol nabízeli, koučové ukázali na „kanárka“ Cadua, dosud záložníka. Místo toho by měl tentokrát ve středu pole už od začátku operovat Hlavatý.

„Cadu do Pardubic přicházel s tím, že doma v Brazílii nastupoval na beku. Je to univerzál, na žádném postu, kde jsme ho zkoušeli, nehrál špatně. Je dynamický a v dnešním fotbale je obránce stejně vlastně halvbek, pořád se pohybuje nahoře. Bude to dobrá volba,“ je přesvědčený Jaroslav Novotný, který společně s kolegou Krejčím vládne pardubické lavičce.

Liberecký Slovan, průběžně pátý celek prvoligové tabulky, bude pro jeho soubor pořádně tuhým soustem. Léta patří k širší české špičce a má neoddiskutovatelnou kvalitu.

Pardubice, ač hrají v „domácím“ azylu v Praze, budou v téhle konfrontaci rozhodně outsiderem, třebaže tu naposledy dokázaly náležitě potrápit mistrovskou Slavii (1:1).

Pardubice - Liberec V neděli od 15.30 hodin online.

Přesto jedna záležitost hovoří v jejich prospěch. Liberec čelil ve čtvrtek večer v Rumunsku soku z FCSB ve třetím předkole Evropské ligy, a i když 2:0 zvítězil, nějaké síly na trávníku v Giurgiu určitě nechal.

„Rumunsko je navíc poměrně z ruky, nějakou výhodu pro nás v tom vidím,“ přitakává trenér Novotný. „I na posledním ligovém zápase Liberce s Karvinou (remíza 1:1) bylo trošku znát, že domácí dali gól a pak už to chtěli jenom dohrát. Šetřili se. Pokud bychom byli nastavení tak jako se Slavií, mohlo by jim to dělat problémy,“ věří.

Být nastavení jako se Slavií znamená, že Pardubice předvedou enormní nasazení na hranici možností. Což minule na Baníku, patrně i kvůli tomu extrémnímu výdeji energie se Slavií, nebylo.

„Pohyb nám chyběl, přemýšleli jsme o tom, proč... Něco tam zkrátka bylo špatně, výstupy z utkání to ukázaly. V zápase se Slavií jsme měli stejné běžecké výkony jako ona, ale s Baníkem jsme propadali,“ srovnává Novotný.

Liberec navíc svoji hru o útočně laděné „běžce“ opírá.

„Mají rychlé kraje, snaží se dávat křížné balony zezadu do stran a centrovat před branku, kam se cpou. Jsou důrazní, góly dávají dost podobné. A jména v týmu mají dobrá, na to, že létě rozpustili skoro celý mančaft...“ říká Novotný.

Top snajprem Slovanu je zatím čtyřgólový kolumbijský záložník Mosquera, se sparťanem Julišem aktuálně dokonce nejlepší střelec ligy. „Určitě je nebezpečný. Oni však na stranách mají spoustu variant,“ upozorňuje trenér Novotný.