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Chance Liga 2026/2027

Sychra rozhodl v Pardubicích, na start si musel počkat: Nechci se k tomu moc vracet

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  19:40
Liberecký Vojtěch Sychra bojuje o míč v zápase s Pardubicemi.

Liberecký Vojtěch Sychra bojuje o míč v zápase s Pardubicemi. | foto: David Haan / FK Pardubice

Liberecký Vojtěch Sychra (vlevo) blokuje míč v zápase s Pardubicemi.
Pardubický útočník Václav Drchal se raduje z gólu.
Pardubický záložník Michal Hlavatý (vlevo) a Vasil Kušej z Liberce
Liberecký obránce Jan Mikula (vlevo) v souboji o míč s Giannisem-Fivosem...
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V Pardubicích se nečekaně objevil v základní jedenáctce libereckého Slovanu, přestože na podzim za jeho A-tým předtím odehrál jen minutu v poháru proti Teplicím. A Vojtěch Sychra se svým startem naložil nejlepším možným způsobem. V 65. minutě duel 13. kola fotbalové ligy „rozsekl“ gólem na 2:1.

Stejně jako většina aktérů přitom Sychra sobotní střetnutí na pardubickém Stadionu Arnošta Košťála, které sledovalo 2 982 diváků, považoval spíš za remízové.

„Bylo to hodně vyrovnané, běhavé a bojovné. Věděli jsme, že Pardubice mají silné první poločasy, ale splnili jsme cíl udržet nulu,“ uvedl Sychra. „Ve druhé půli jsme jenom chtěli lépe zakončovat akce, dohrávat je. Vyšlo to, líbilo se mi, že jsme táhli za jeden provaz. Byli jsme za to odměněni. Ale soupeř byl těžký,“ pokračoval 24letý fotbalista.

Chance Liga 2026/27

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Bylo to vaše vůbec první utkání v této prvoligové sezoně.
Je to pro mě složité téma. Uplynulo deset měsíců od mého přestupu do Liberce, bylo to náročné období. Když jsem přemýšlel nad tím, jak dlouho jsem na start za áčko čekal... Ale už se k tomu asi nechci ani moc vracet. Jsem šťastný, že jsme vyhráli, ale je to jen jeden zápas. Musím makat dál, abych byl v sestavě pořád.

Jak jste to dosud prožíval?
S týmem stále jste a musíte být ready, když se na vás ukáže. Svou roli sehrála zranění. Nejvíc mě však bavila pozice, na které jsem hrál. To je příběh, který by nikdo nenaplánoval. I kluci v kabině, když jsem se jich ptal, kam mě trenéři v sestavě kreslili, mi říkali, že na pravou zálohu... Je to fakt legrace. A že jsem dal navíc gól... Padlo to na mě, poprvé jsem sem jel jako host, v Pardubicích jsem strávil spoustu času a všechny tu znám.

Vyhovovalo vám to ve středu hřiště?
Po létě jsme to s trenérem nastavili tak, že jsem chtěl chodit co nejvíc za béčko. V něm jsem jednou na tomhle postu dohrával zápas a další začal. Celkem jsem tam zvládl tři utkání. Cítil jsem se dobře, jen jsem nevěděl, jaký to na té pozici bude skok ze třetí do první ligy, střed hřiště je nejdůležitější. Snažil jsem se plnit hlavně základní pokyny, abych byl na ose a sbíral balony. Uvidíme, co bude dál.

Pardubice - Liberec 1:2, překvapivá výhra, zařídil ji křídelník z béčka

Na šanci jste si musel počkat.
Když se vrátím zpátky, tak jarní tři měsíce byly adaptační, tam jsem to bral. Pak už jsem viděl, že šance nepřichází. V létě se pak řešilo, co bude. Ve hře byla i nějaká hostování, nebránil bych se tomu. Ale nic se nestalo a pak jsem kopal za B-tým. Teď jsem byl potřetí na zápase s áčkem. Úplně to neovlivním, soustředím se na sebe. Těžko soudit, co přijde v zimě.

Nelitoval jste tedy toho přestupu?
To jsem si řekl, že nikdy dělat nebudu. Pro můj odchod byl ideální moment, chtěl jsem se posunout zase dál. Třeba mi v tom tenhle zápas a gól pomůže, i když to předtím bylo takové, jaké bylo.

Byla vaše rána zpoza vápna z 65. minuty tečovaná domácím kapitánem Michalem Hlavatým?
Jo, jo. Já už pak jenom sledoval, jestli to tam zapadne. V první půli jsem chtěl pořád někam nahrávat, takže když se to tam teď přede mnou vykulilo, rozhodl jsem se, že budu střílet. A dopadlo to takhle.

Liberecký Vojtěch Sychra (vlevo) blokuje míč v zápase s Pardubicemi.

Měl jste kolem sebe hodně prostoru, nepřekvapilo vás to?
Já vyskočil, byl jsem na ose a Lexič (Milan Lexa) mě pěkně našel, hezky otočil hru. Já si dal dva doteky a chtěl hned zakončovat. Věděl jsem, že nějak moc slavit tady v Pardubicích nebudu, ale radost samozřejmě přišla.

Bavil jste se s bývalými pardubickými spoluhráči už před zápasem, nebo až po něm?
Jsou tu kluci, s nimiž jsem ve stálém kontaktu. Voláme si, píšeme. Ještě třeba s někým pokecám, zatím nebyl moc čas, měl jsem tu rodinu a známé. Ale domácí kádr se přece jen taky změnil. Klub se posouvá, jsou tam větší ambice. Půlka pardubického týmu přišla až po mém přestupu do Slovanu. Ale kamarády tu samozřejmě mám.

Byl hodně zvláštní pocit stát v Pardubicích na opačné straně? Mluvil jste o tom, že jste nechtěl slavit proti zdejšímu kotli.
Myslím, že pardubičtí fanoušci na mě reagovali dobře. Celé to bylo speciální, už od příjezdu na hotel. Jenom jsem pak na stadionu odbočil do jiné kabiny.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
4. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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