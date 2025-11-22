Výhra těší, ale Pardubicím přeju, aby se zachránily. Jsem jejich fanda, říká Kováč

Na východě Čech byl ale Kováč přes radost z výsledku zároveň trochu rozpolcený. Z faktu, že právě Východočechům, které ještě loni na jaře vedl, přidělal problémy, nijak odvázaný nebyl.
„Vracím se sem moc rád, protože Pardubice mně a mému realizačnímu týmu ohromně pomohly. Tím, že nám před časem daly obrovskou šanci. Jsem jejich velký fanoušek,“ uvedl Kováč.
„Byl jsem tu šťastný, ale fotbal funguje tak, že jdete dál. Pardubicím přeju, aby se zachránily, mluvil jsem s pár klukama, Vojtou Patrákem, Krobotem nebo Kamilem Vackem, aby pro záchranu udělali všechno.“
Můžete zápas zhodnotit?
Začátek byl od nás kostrbatý, hodně jsme ztráceli balony ve středu pole a nabízeli tím protiútoky a standardní situace domácím. První gól, který jsme vstřelili po autovém vhazování, byl moc důležitý. Chvíli poté jsme dali druhý a uklidnili se. Ve druhé půli jsme ještě dvě branky přidali, jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Chci pochválit hráče, kteří na trávník přišli v průběhu a zápas končili. Teď nám moc pomáhají, je tam neuvěřitelná energie. Místo abychom tempo drželi, stupňujeme ho a nechceme dostat gól. To mě moc těší.
Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou
Jak se vám zamlouval výkon talentovaného Mahmiče, který při druhém gólu perfektní nahrávkou do běhu vysunul Dulaye?
Myslím, že mohl být ještě daleko lepší, finální fázi může řešit suverénněji. Má zase bod za nahrávku, což je super, ale pokaždé to neprovedl správně. Střídal jsem ho, protože dostal žlutou kartu, kterou obdržet neměl. Byl z toho smutný, ovšem my potřebujeme dostat do provozu i Lukáše Maška, protože Mahmič má čtvrtou žlutou kartu a příště nemůže hrát. Ale je to skvělý fotbalista, všechny míče si bere nahoru, má fantastické obě nohy. Doufám, že to ještě dlouho bude náš hráč.
Nebyla karta zbytečná i pro Krollise za zakopnutý míč? Diskutoval jste o ní pak se sudím.
Moc jsem to neviděl, takže reakce vůči rozhodčímu ode mě v tu chvíli nebyla správná. Ale předtím na Mahmiče to byl faul, na videu je jasně vidět, že ho protihráč ve vápně kopnul. Chtěli jsme penaltu a místo toho dostali žlutou kartu. Štve nás to, ale nic s tím neuděláme. Ale s Krollisem si určitě promluvíme.
Neměl jste před utkáním strach, aby vám reprezentační přestávka neublížila?
My nemůžeme nějak slavit. Víte, jak náš rok a půl v Liberci vypadal... Jsme rádi, že se nám teď daří a vyhráváme s nulou vzadu, ale potřebujeme udržet koncentraci až do konce podzimu. Na kluky tlačíme, bavíme se s nimi. Jsou mladí a ty výkyvy jsou velké. Sám jsem byl zvědavý, co z toho po té reprezentační pauze bude. Mužstvo je hladové, jsou v něm dobří fotbalisté. Ale zvládli jsme to nakonec lehce. Nicméně bylo to o prvním gólu; kdybychom inkasovali my, probíhalo by to jinak. Do té doby jsme nehráli nic moc.
Třízápasová série vás však musí hodně povzbudit.
Věřím, že v tom budeme pokračovat. Jsme velmi efektivní. Předtím jsme měli smůlu, teď se nám to vrací. Musíme na sebe být dál nároční.
Dominik Plechatý vsítil první gól kariéry.
Korunoval jím dobrý výkon. Děláme si z toho legraci, to je borec, který je ve standardkách v šanci osmkrát za zápas. A tohle byl jeho první gól po 130 zápasech... Neskáčeme proto úplně do stropu, i když mu to přeju. Snad dá druhý dřív než za dalších 130. S Angem N’Guessanem jim to klape, poslední tři zápasy Dominikovi vyšly.
Produktivitu máte rozvrstvenou mezi víc hráčů.
To je skvělé. Tentokrát podle mě parádně zahrál Raimonds Krollis, pracoval do defenzivy a byl výborný v boxech. Při gólu Dulaye s sebou strhnul celou obranu. Taky by si býval zasloužil gól, má alespoň „áčko“. Snad to bude pokračovat.
Jak se vám tu úspěšnou sérii po nepříliš dobrých výkonech povedlo nastartovat?
Fanoušci budou možná naštvaní, ale mám dojem, že nám paradoxně pomohlo prohrané derby s Jabloncem. Cítil jsem, že jsme dál, než jsme byli před rokem, a my ho nezvládli. Taky to bylo o prvním gólu, který jsme v tomto případě obdrželi my. I s pomocí zkušenějších hráčů jsem na zbytek týmu apeloval, že tomu nesmíme podlehnout, i když týden po té porážce byl velmi těžký. Chtěli jsme to pak na Slovácku zlomit a podařilo se, máme tři vítězství v řadě. Ale pořád máme tři kola do konce roku. Kluci se podporují, jsou kamarádi, i když třeba někoho mrzí, že nehraje tolik. Musíme s nimi komunikovat tak, aby byli připravení, když pak příležitost dostanou.
Jakou roli v tom všem hraje brankář Tomáš Koubek, který vychytal tři nuly?
To je ta klidná síla. Po derby měl výborný proslov, nepanikaří a je pozitivní. A pomůže výkonem, jeho zkušenost je pro nás nesmírně důležitá.