Hoši, děkujem! znělo Ďolíčkem i po těsné prohře Pardubic

Neskutečný rok končí. Ovace musí vystřídat práce Názor pardubického reportéra Milana Zlinského Ohromná gratulace míří do kabiny hráčů FK Pardubice. To, co předváděli od prvního do posledního kola nejvyšší soutěže, se dá označit za fotbalovou pohádku. Podceňovaný tým bez zvučných posil, tučného rozpočtu či vlastního stadionu hrál celý rok v popředí tabulky a konečné sedmé místo před týmy, jakými jsou Baník Ostraba nebo Sigma Olomouc, čekal jen málokdo. Nicméně vedení klubu společně s trenérským štábem nesmí zůstat v euforii příliš dlouho. Objektivně vzato podivná koronavirová sezona Pardubicím vlastně vyhovovala. Už jen to, že na stadion nemohli diváci, mazalo jejich nevýhodu s azylem. Hodně týmů také Teslu alespoň z počátku sezony podcenilo. Nikdo nevěřil tomu, že Pardubice mohou hrát stabilně dobře, a než si to zbytek soupeřů uvědomil, mužstvo mělo body i sebevědomí. I proto se říká, že pro nováčka je často horší až druhá sezona. Euforie z postupu vyprchá, protivníci už berou tým vážně, najednou se body sbírají o něco obtížněji. Nicméně tohle všechno vedení FK Pardubice v čele s Vladimírem Pitterem dobře ví a už dokázalo, že se na změny podmínek umí připravit. Zatím se zdá, že osa týmu zůstane hodně podobná, a to dává naději na to, že Tesla zůstane v lize alespoň tak dlouho, aby si mohla zahrát na opraveném Letním stadionu. A snad i mnohem déle.