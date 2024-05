Hattrickem k záchraně. Krobot zářil: Byl jsem nejšťastnější člověk na světě

„Obrovská zásluha na mém hattricku ale patří Míšovi Hlavatému. Je to takový můj ‚malý bobík‘, stačí mu naběhnout kamkoli a vím, že mě najde,“ chválil kamaráda, který mu přichystal první a poslední trefu.

Jak byste klíčový duel s Karvinou a jeho vyznění shrnul?

Všem nám spadl obrovský kámen ze srdce. Jet příště na Bohemku s tím, že musíme bodovat, by bylo strašně těžké — je to velká úleva. Na začátku utkání nás parádně podržel Tonda Kinský, když vytáhl na břevno střelu Ezeha. Bůhvíjak by to bylo, kdybychom jako první inkasovali my. Troufám si říct, že po mém prvním gólu to byl z naší strany skoro bezchybný výkon. Jako tým jsme už od začátku byli nastavení, že jdeme společně a že vyhrajeme. O poločase bylo netradičně kolečko, hecovali jsme se. Cítil jsem z toho ohromnou energii, všechny nás to odměnilo.

Věřili jste si na Karvinou tím víc, že jste ji už předtím v základní části dokázali dvakrát porazit?

Tentokrát jsme byli jsme úplně jinak nažhavení než minule na Jablonec, kde nám to nevyšlo (porážka 0:3). Tam jsme měli zbytečně v hlavách, že už může být konec, ale nyní jsme si řekli, že o tom prostě nebudeme mluvit, že platí ukázaná na hřišti.

Samozřejmě to je dané i kvalitou soupeřů v nadstavbě, ale neříkáte si, že je v kontextu sezony málem neuvěřitelné, že jste potřetí za sebou zvítězili doma?

Cením si toho i kvůli fanouškům, protože chodili, i když věděli, že se nám tu nedaří. Patří jim velký dík. Snad jsme jim tím konec sezony zpříjemnili, užili si to s námi a ještě užijou, stejně jako my.

Byla pro vás letošní cesta za záchranou jednodušší díky stejné zkušenosti z loňska?

Máme výhodu, že jsme v tom minulý rok byli, ale naučit se v tom nějak chodit rozhodně není jednoduché, ten tlak tam prostě je. Pokazili jsme si to v Jablonci, ale myslím, že to náš tým ještě víc semklo, fakt jsme bojovali jeden za druhého.

Mělo nějaký vliv, že všichni tušili, že trenér Kováč po sezoně z Pardubic odchází?

Neřekl bych. Pan trenér dobře věděl, jak s námi pracovat i dál. Bylo vidět, že chce Pardubice zachránit, že by pro to udělal všechno. Nic nedával najevo, zkrátka „jel“, byl nastaven jenom na Pardubice. I to nám hrozně pomohlo, on i my jsme to suprově zvládli.

Probral to s týmem?

Ano, už nevím, kdy přesně to bylo, ale postavil se před kabinu, což bylo skvělé. Pochopitelně neřekl, kam jde, ale jen to, že po sezoně bude konec. My mu za práci tady děkujeme, nás mladé hráče všechny posouval, byla to ohromná zkušenost.

Jak jste si po zápase užil, když se fanoušci nahrnuli na plochu a začali se s vámi objímat?

Moc, kontakt s nimi mám rád, vyfotím se s nimi, podepíšu se jim. Ta zásluha není jen naše, ale i jejich, prožívali to s námi. Já miluju vyhrávat a dávat góly a měl jsem tady kamarády ze Jeseníku, kde jsem se narodil, takže to pro mě bylo hrozně emotivní. Přiběhli za mnou a dělali si ze mě legraci, že jeden gól nestačí a tak. Mrzí mě jen to, že jsem tu neměl přítelkyni - bohužel je zraněná. Ale jinak to bylo výborné.