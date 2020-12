Déšť a lehké nohy, recept pardubických fotbalistů na Karvinou

Na první pohled jsou na tom oba nejbližší protivníci prakticky stejně, sedmá Karviná má o remízu a tedy i o bod více než osmí Východočeši, rozdíl skóre je tentýž (minus 2, Karviná jen dala o gól víc). Herně se však podle Novotného moc nepodobají.

„Karvinští mají mužstvo složené z více národností, založené na jednotlivcích, na důrazu a tvrdosti. My se snažíme hrát víc kombinačně,“ podotýká kouč Novotný.

Hřišti, unavenému po podzimu, úterní déšť nejspíš moc neprospěl, ale to by měla být trochu paradoxně i pardubická výhoda.

„Naši hráči jsou lehkonozí, ne tak udělaní jako soupeři. Mohlo by nám to vyhovovat,“ myslí si Novotný. „Na jednom kraji bude Cadu (který si odpykal jednozápasový trest za žluté karty), na druhé Pfeifer. Tudy by měla vést cesta k úspěchu,“ dodává.

Pardubice budou v Karviné muset oželet služby kapitána Jeřábka, který minule v remízovém utkání se Zlínem (0:0) zmíněného Cadua čtvrtou žlutou dohnal.

Hrát nemohou ani další středopolař Hlavatý (nemoc) a útočník Černý (zranění). Slezanům zase už o víkendu při výhře 1:0 v Příbrami scházel forvard Papadopulos, jejich patrně největší osobnost.

„V útoku je pro ně stěžejní, strhává na sebe pozornost a je schopný zakončit. Je i technicky dobře vybavený. To je jejich největší zbraň,“ konstatuje trenér Novotný.