Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

„Pro hráče to není jednoduché. V minulé sezoně hráli baráž a do té letošní mají znovu opravdu špatný vstup. Musíme pracovat na psychice a hlavně se dát do kupy fyzicky, protože máme za sebou náročný program,“ říká trenér Jiří Krejčí.
„Ale věřím, že tým se nezlomí. Jsou v něm mladí kluci, do kterých určitě zvládneme napumpovat nový elán,“ nepochybuje staronový šéf pardubické střídačky Jiří Krejčí.
Právě před ním teď tahle mise stojí – otázkou však zůstává, kolik má času.
|
Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město
S kolegou Pavlem Němečkem nahradili nedávno odvolaného Davida Střihavku, nikdo jim však zatím jasně nedeklaroval, zda jsou dočasnou, nebo pevnou volbou.
„Podle mě jsou ve hře obě varianty,“ dumal Krejčí. Pochopitelně si přeje nadále rozšiřovat svou sbírku odkoučovaných zápasů nejen na pardubickém stadionu. Další důvod, proč je sobotní duel s Karvinou nejen pro Krejčího v podstatě životní.
V repre pauze se rozhodne.
„Budeme opět pod tlakem. Máme nového majitele a ligové body jsou horké zboží. Nejtěžší pro nás bude vypořádat se s přetlakem v kabině,“ uvědomoval si Krejčí.
Ne ve smyslu, že je potřeba najít pro hráče místo v šatně, kam se teď v podstatě ani nevejdou, ale hlavně řadě z nich vysvětlit, že pro ně zkrátka není místo ani na střídačce, natož v základní sestavě...
„Prostě to teď musíme dva a půl měsíce (do zimní přestávky) vydržet, to říkám na rovinu. Neměli jsme ale jinou možnost,“ předeslal Krejčí.
Výhodu má v tom, že v klubu strávil více než třetinu života a odpadá mu starost s poznáváním místního prostředí. Na druhou stranu byl ale poslední tři roky mimo něj a tenhle vlak přece jen kus cesty urazil.
|
Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel
„Změnilo se hodně věcí. Dnes je tu například daleko víc zahraničních hráčů a práce s nimi je trochu jiná. Důležité ale je, že v mém prvním zápase s Baníkem (0:1) mi všichni ukázali, že jim budoucnost Pardubic není lhostejná. Potom je jedno, kdo je kdo,“ pochvaloval si Krejčí.
Jako poradce sportovního úseku stál před příchodem na lavičku i u výběru posil. Tou nejslibnější by měl být Filip Vecheta. Téměř dvoumetrový dvaadvacetiletý útočník má za úkol zvýšit gólovou produkci Pardubic, a to třeba už dnes proti Karviné.
Čekejte ho na hřišti, nejen kvůli tomu, že právě slezský celek byl jeho posledním působištěm. Vecheta se zatím po přestupu trochu hledá a potřebuje vytížení.
„Musíme ho dostat do herní pohody. Zatím se potýká s nerozehraností, protože v Karviné příliš nenastupoval. Jakmile se ‚zahřeje‘, tak bude dobrý,“ řekl Krejčí.