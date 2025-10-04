Chance Liga 2025/2026

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Marek Votke
  12:26
Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních soupeřů jim pořád nad hladinou nechávají trochu prostoru na nádech, s každým dalším zaváháním se ale voda může nadobro zavřít.
Pardubický kouč JIří Krejčí.

Pardubický kouč JIří Krejčí. | foto: ČTK

Pardubický záložník Robi Saarma (vpravo) se snaží ubránit Johna Autu z Teplic.
Pardubický záložník Filip Šancl (v červeném) v pohárovém utkání ve...
Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...
Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...
8 fotografií

„Pro hráče to není jednoduché. V minulé sezoně hráli baráž a do té letošní mají znovu opravdu špatný vstup. Musíme pracovat na psychice a hlavně se dát do kupy fyzicky, protože máme za sebou náročný program,“ říká trenér Jiří Krejčí.

„Ale věřím, že tým se nezlomí. Jsou v něm mladí kluci, do kterých určitě zvládneme napumpovat nový elán,“ nepochybuje staronový šéf pardubické střídačky Jiří Krejčí.

Právě před ním teď tahle mise stojí – otázkou však zůstává, kolik má času.

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

S kolegou Pavlem Němečkem nahradili nedávno odvolaného Davida Střihavku, nikdo jim však zatím jasně nedeklaroval, zda jsou dočasnou, nebo pevnou volbou.

„Podle mě jsou ve hře obě varianty,“ dumal Krejčí. Pochopitelně si přeje nadále rozšiřovat svou sbírku odkoučovaných zápasů nejen na pardubickém stadionu. Další důvod, proč je sobotní duel s Karvinou nejen pro Krejčího v podstatě životní.

V repre pauze se rozhodne.

„Budeme opět pod tlakem. Máme nového majitele a ligové body jsou horké zboží. Nejtěžší pro nás bude vypořádat se s přetlakem v kabině,“ uvědomoval si Krejčí.

Souboj v utkání Pardubice vs. Ostrava.
Ostravský záložník David Planka mezi pardubickou dvojicí Jan Řezníček (vlevo) a...

Ne ve smyslu, že je potřeba najít pro hráče místo v šatně, kam se teď v podstatě ani nevejdou, ale hlavně řadě z nich vysvětlit, že pro ně zkrátka není místo ani na střídačce, natož v základní sestavě...

„Prostě to teď musíme dva a půl měsíce (do zimní přestávky) vydržet, to říkám na rovinu. Neměli jsme ale jinou možnost,“ předeslal Krejčí.

Výhodu má v tom, že v klubu strávil více než třetinu života a odpadá mu starost s poznáváním místního prostředí. Na druhou stranu byl ale poslední tři roky mimo něj a tenhle vlak přece jen kus cesty urazil.

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

„Změnilo se hodně věcí. Dnes je tu například daleko víc zahraničních hráčů a práce s nimi je trochu jiná. Důležité ale je, že v mém prvním zápase s Baníkem (0:1) mi všichni ukázali, že jim budoucnost Pardubic není lhostejná. Potom je jedno, kdo je kdo,“ pochvaloval si Krejčí.

Jako poradce sportovního úseku stál před příchodem na lavičku i u výběru posil. Tou nejslibnější by měl být Filip Vecheta. Téměř dvoumetrový dvaadvacetiletý útočník má za úkol zvýšit gólovou produkci Pardubic, a to třeba už dnes proti Karviné.

Čekejte ho na hřišti, nejen kvůli tomu, že právě slezský celek byl jeho posledním působištěm. Vecheta se zatím po přestupu trochu hledá a potřebuje vytížení.

„Musíme ho dostat do herní pohody. Zatím se potýká s nerozehraností, protože v Karviné příliš nenastupoval. Jakmile se ‚zahřeje‘, tak bude dobrý,“ řekl Krejčí.

Vstoupit do diskuse

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Zobrazit více
Sbalit

Turci drží náskok, Poláci se opět přiblížili. Jak je na tom český pohárový koeficient?

Dvě výhry, dvě porážky. To je bilance českých fotbalových klubů v prvním týdnu, kdy se hrály všechny evropské pohárové soutěže současně. V pořadí národních koeficientů Češi zůstávají desátí a...

3. října 2025  16:03

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05,  aktualizováno  15:50

