Chance Liga 2025/2026

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Autor:
  6:54
Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s Karvinou a nepříjemného soupeře před vlastními fanoušky porazili 2:1.
Pardubický trenér Jiří Krejčí tleská po vítězném utkání s Karvinou.

Pardubický trenér Jiří Krejčí tleská po vítězném utkání s Karvinou. | foto: ČTK

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka (vlevo).
Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné
Karvinští fotbalisté se radují z gólu Dávida Krčíka.
Albert Labík z Karviné (vlevo) a pardubický Samuel Šimek
7 fotografií

„Jsem moc rád, že jsme do druhého poločasu vstoupili úplně jinak. Povedlo se nám střídání a vítězství jsme si nakonec zasloužili,“ oddechl si šedesátiletý kouč.

Jak zápas hodnotíte?
Před utkáním jsme měli těžké rozhodování, jestli proti Karviné nechat téměř stejnou sestavu jako proti Baníku, nebo ne. S ním jsme hráli šedesát minut v oslabení, stálo nás hodně fyzických sil a nedostavil se potřebný výsledek v návaznosti na předchozích 120 minut hry ve Frýdku-Místku. Když začal zápas, myslel jsem, že jsme to netrefili.

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Poté už jste měl lepší pocit?
Úvod jsme neměli dobrý, soupeř byl rychlejší, měl lepší reakce a získával odražené balony. Prohrávali jsme, i když jsme tam měli dobré střelecké příležitosti. Bohužel třeba Vojta Patrák, který nám potom svým gólem obrovsky pomohl, místo zakončení radši přihrává... Od neděle klukům říkám, aby se ze solidní šance nesnažili dělat ještě lepší a nepřihrávali zbytečně dál. Místo toho, abychom sami skórovali, jsme naopak sami zase prohrávali.

Co tedy momentálně prožíváte?
Jak jsem byl po prvním utkání smutný, tak tentokrát mě hráči udělali šťastným. Ale těší mě to především za ně, viděl jsem tu radost v kabině.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka (vlevo).

Můžete víc rozebrat střídání?
V ten moment za ně nesu zodpovědnost, ale jinak to bylo týmové rozhodnutí. Myslím si, že se náramně vyplatilo vyslání Patráka na hrot a nasazení Vojty Sychry a Filipa Šancla. I kolegové říkali, ať tam dáme Šanclíka, že je ofenzivnější. Někdy střídání dopadne fakt dobře jako teď, někdy se to úplně nepovede... Tihle kluci proti Karviné naskočili do rozjetého rychlíku a podařilo se jim to. Zvedá to i morálku týmu a posiluje zdravou konkurenci.

Další náhradník Abdullahi Tanko podal v dresu Pardubic jeden ze svých nejlepších výkonů.
Úplně všechny jeho zápasy jsem neviděl, takže nevím. Ale tentokrát zahrál dobře. Nicméně já bych od něho vpředu očekával ještě víc věcí. Někdy může jít do sprintu a chce balon do nohy, ale nepokryje si to. Samozřejmě - proti Karviné měl gól a asistenci, takže mě potěšil. Je to v něm, ale je potřeba to zopakovat.

Pardubický útočník Abdullahi Tanko

Budete pracovat se sebevědomím hráčů, aby byli efektivnější? Zmiňoval jste Patráka, ale třeba strop Sychry je určitě výš, než nyní předvádí.
Jsem o tom přesvědčený, ale uvědomte si, co tu ti kluci zažili. Nevím jestli, si nedělali legraci, ale tvrdili, že už pomalu zapomněli, jaká je oslava po vítězství. Když to dobře uchopí, budou mít i větší chuť do práce. Nikdo tady v tom mužstvu není na stropu.

Jak tam hráče dostat?
Je to o poctivé práci. Nasazení nechybí, ale vidím, že můžeme zlepšit fotbalové myšlení. V tom máme velký handicap. Někdy možná naběháme 15 kilometrů, ale z toho pět úplně zbytečně. V tom jsou velké rezervy, s psychikou to souvisí. V dalších kolech bude rozhodovat mozek, který zatím úplně nevyužíváme.

Ještě k sestavě: na stopera jste postavil útočníka Simona Bammense. Ta varianta se vzhledem k jeho výšce a schopnosti udělat si prostor trochu nabízí, ale jak dlouho ve vás ta myšlenka zrála?
Uvažovali jsme o Konečném, jenže se nakonec ukázalo, že jeho zranění není banální, má rupturu v kotníku. Takže z toho vypadl a kromě Bammense jsme tam mohli dát ještě Samuela Šimka. Zvládl by to, ale chtěli jsme ho mít záloze. Bammens na té pozici dlouho nehrál, určitě jsme trochu zariskovali. Ale sázeli jsme na to, že jsou kamarádi s druhým stoperem Lurvinkem a nebudou mezi sebou mít jazykovou bariéru. Můj názor je, že postupem času se rozehrával k čím dál lepšímu výkonu.

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Jak vám bylo v prvním poločase, když cokoli, když se Karviná dostala k vápnu, zavánělo gólem ve vaší síti? Například Singhateh vás tam dost cvičil.
Nebyl jsem úplně v pohodě. Jsem rád, že jsme ten první poločas dohráli na 0:1. Byly dvě minuty do přestávky, kluci tam zase blbli a ztratili balon. Pak dáme Karviné ještě roh, ze kterého jsme prve inkasovali. To mi nebylo úplně dobře po těle.

Zklamaly vás výkony Vechety a Teaha, které jste o půli stáhnul?
U Vechety to nebylo ideální. Očekával bych větší zaujetí, musím si s ním v týdnu promluvit. On i já jsme tu krátce. Fotbalista je to dobrý, ale nejdřív do toho musí dát nějaký elán, nasazení. Před zápasem jsem mu říkal, že i když se mu něco nepovede a nedá gól, má pracovat pro mužstvo, každý to ocení.

A Teah?
Na něj jsou dva zápasy v týdnu možná moc, přece jen je to mladý hráč. Měl tam asi dva fakt dobré momenty, ale taky pár nepovedených. V lize si zvyká, je to soubojové. Ani nad jedním z nich nechci lámat hůl nebo být přehnaně kritický, ale ten zápas se jim nepovedl. Proto jsme na to zareagovali.

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Ligová výhra se dostavila po dlouhé době. Pozoroval jste v kabině okamžitou změnu nálady?
Když jsem tým sledoval ještě shora, neměl jsem do kabiny přímý vhled. Ale připadalo mi, že nefunguje dohromady. Měli jsme proto hodně pohovorů jak s jednotlivci, tak i s celým týmem. Mluvil jsem s hráči, u kterých předpokládám, že to tu potáhnou. A nebyli to jenom Češi, ale i kluci ze zahraničí. Pardubice to vždycky měly postavené na tom, že tým držel při sobě, i když se nedařilo. Posunulo se to. Myslím, že se to projevilo už s Baníkem, byť jsme nezískali body. Táhli jsme za jeden provaz.

Zůstali vám asistenti, kteří byli k ruce i vašemu předchůdci Davidu Střihavkovi: Pavel Němeček, Milan Černý a Tomáš Jablonský. Jak se vám s nimi spolupracuje?
Já nerad používám slovo „asistent“, pro mě jsou to kolegové. Byl jsem s nimi v kontaktu už dřív, když jsem tu působil v jiné roli. Moc si cením toho, že tu zůstali, mají správný charakter. Časem to budou opravdu dobří odborníci, vidím to v nich.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

11. kolo

12. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
7. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a dostali se do čela tabulky. Do té doby vedoucí Liverpool totiž ve šlágru padl s Chelsea, které triumf 2:1 vystřelil v...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  21:01

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl

Souboj 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Bohemians skončil bez branek. Severočeši neprohráli pět duelů po sobě, Pražané drží neporazitelnost už šest ligových zápasů. Oba celky tak stále...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.