Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

„Jsem moc rád, že jsme do druhého poločasu vstoupili úplně jinak. Povedlo se nám střídání a vítězství jsme si nakonec zasloužili,“ oddechl si šedesátiletý kouč.
Jak zápas hodnotíte?
Před utkáním jsme měli těžké rozhodování, jestli proti Karviné nechat téměř stejnou sestavu jako proti Baníku, nebo ne. S ním jsme hráli šedesát minut v oslabení, stálo nás hodně fyzických sil a nedostavil se potřebný výsledek v návaznosti na předchozích 120 minut hry ve Frýdku-Místku. Když začal zápas, myslel jsem, že jsme to netrefili.
Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko
Poté už jste měl lepší pocit?
Úvod jsme neměli dobrý, soupeř byl rychlejší, měl lepší reakce a získával odražené balony. Prohrávali jsme, i když jsme tam měli dobré střelecké příležitosti. Bohužel třeba Vojta Patrák, který nám potom svým gólem obrovsky pomohl, místo zakončení radši přihrává... Od neděle klukům říkám, aby se ze solidní šance nesnažili dělat ještě lepší a nepřihrávali zbytečně dál. Místo toho, abychom sami skórovali, jsme naopak sami zase prohrávali.
Co tedy momentálně prožíváte?
Jak jsem byl po prvním utkání smutný, tak tentokrát mě hráči udělali šťastným. Ale těší mě to především za ně, viděl jsem tu radost v kabině.
Můžete víc rozebrat střídání?
V ten moment za ně nesu zodpovědnost, ale jinak to bylo týmové rozhodnutí. Myslím si, že se náramně vyplatilo vyslání Patráka na hrot a nasazení Vojty Sychry a Filipa Šancla. I kolegové říkali, ať tam dáme Šanclíka, že je ofenzivnější. Někdy střídání dopadne fakt dobře jako teď, někdy se to úplně nepovede... Tihle kluci proti Karviné naskočili do rozjetého rychlíku a podařilo se jim to. Zvedá to i morálku týmu a posiluje zdravou konkurenci.
Další náhradník Abdullahi Tanko podal v dresu Pardubic jeden ze svých nejlepších výkonů.
Úplně všechny jeho zápasy jsem neviděl, takže nevím. Ale tentokrát zahrál dobře. Nicméně já bych od něho vpředu očekával ještě víc věcí. Někdy může jít do sprintu a chce balon do nohy, ale nepokryje si to. Samozřejmě - proti Karviné měl gól a asistenci, takže mě potěšil. Je to v něm, ale je potřeba to zopakovat.
Budete pracovat se sebevědomím hráčů, aby byli efektivnější? Zmiňoval jste Patráka, ale třeba strop Sychry je určitě výš, než nyní předvádí.
Jsem o tom přesvědčený, ale uvědomte si, co tu ti kluci zažili. Nevím jestli, si nedělali legraci, ale tvrdili, že už pomalu zapomněli, jaká je oslava po vítězství. Když to dobře uchopí, budou mít i větší chuť do práce. Nikdo tady v tom mužstvu není na stropu.
Jak tam hráče dostat?
Je to o poctivé práci. Nasazení nechybí, ale vidím, že můžeme zlepšit fotbalové myšlení. V tom máme velký handicap. Někdy možná naběháme 15 kilometrů, ale z toho pět úplně zbytečně. V tom jsou velké rezervy, s psychikou to souvisí. V dalších kolech bude rozhodovat mozek, který zatím úplně nevyužíváme.
Ještě k sestavě: na stopera jste postavil útočníka Simona Bammense. Ta varianta se vzhledem k jeho výšce a schopnosti udělat si prostor trochu nabízí, ale jak dlouho ve vás ta myšlenka zrála?
Uvažovali jsme o Konečném, jenže se nakonec ukázalo, že jeho zranění není banální, má rupturu v kotníku. Takže z toho vypadl a kromě Bammense jsme tam mohli dát ještě Samuela Šimka. Zvládl by to, ale chtěli jsme ho mít záloze. Bammens na té pozici dlouho nehrál, určitě jsme trochu zariskovali. Ale sázeli jsme na to, že jsou kamarádi s druhým stoperem Lurvinkem a nebudou mezi sebou mít jazykovou bariéru. Můj názor je, že postupem času se rozehrával k čím dál lepšímu výkonu.
Jak vám bylo v prvním poločase, když cokoli, když se Karviná dostala k vápnu, zavánělo gólem ve vaší síti? Například Singhateh vás tam dost cvičil.
Nebyl jsem úplně v pohodě. Jsem rád, že jsme ten první poločas dohráli na 0:1. Byly dvě minuty do přestávky, kluci tam zase blbli a ztratili balon. Pak dáme Karviné ještě roh, ze kterého jsme prve inkasovali. To mi nebylo úplně dobře po těle.
Zklamaly vás výkony Vechety a Teaha, které jste o půli stáhnul?
U Vechety to nebylo ideální. Očekával bych větší zaujetí, musím si s ním v týdnu promluvit. On i já jsme tu krátce. Fotbalista je to dobrý, ale nejdřív do toho musí dát nějaký elán, nasazení. Před zápasem jsem mu říkal, že i když se mu něco nepovede a nedá gól, má pracovat pro mužstvo, každý to ocení.
A Teah?
Na něj jsou dva zápasy v týdnu možná moc, přece jen je to mladý hráč. Měl tam asi dva fakt dobré momenty, ale taky pár nepovedených. V lize si zvyká, je to soubojové. Ani nad jedním z nich nechci lámat hůl nebo být přehnaně kritický, ale ten zápas se jim nepovedl. Proto jsme na to zareagovali.
Ligová výhra se dostavila po dlouhé době. Pozoroval jste v kabině okamžitou změnu nálady?
Když jsem tým sledoval ještě shora, neměl jsem do kabiny přímý vhled. Ale připadalo mi, že nefunguje dohromady. Měli jsme proto hodně pohovorů jak s jednotlivci, tak i s celým týmem. Mluvil jsem s hráči, u kterých předpokládám, že to tu potáhnou. A nebyli to jenom Češi, ale i kluci ze zahraničí. Pardubice to vždycky měly postavené na tom, že tým držel při sobě, i když se nedařilo. Posunulo se to. Myslím, že se to projevilo už s Baníkem, byť jsme nezískali body. Táhli jsme za jeden provaz.
Zůstali vám asistenti, kteří byli k ruce i vašemu předchůdci Davidu Střihavkovi: Pavel Němeček, Milan Černý a Tomáš Jablonský. Jak se vám s nimi spolupracuje?
Já nerad používám slovo „asistent“, pro mě jsou to kolegové. Byl jsem s nimi v kontaktu už dřív, když jsem tu působil v jiné roli. Moc si cením toho, že tu zůstali, mají správný charakter. Časem to budou opravdu dobří odborníci, vidím to v nich.