Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

„Cítím velkou vděčnost a jsem velmi hrdý na to, co jsem dokázal. Jako malý kluk jsem si nazul kopačky v Dolní Dobrouči a ani ve snu by mě nenapadlo, kam se dostanu. Fotbal mi dal možnost procestovat svět, poznat spoustu lidí a prohlubovat lásku k této hře,“ vyznával se Vacek v rozhovoru pro YouTube kanál FK Pardubice.
Velká část Vackovy kariéry pochopitelně patří české nejvyšší soutěži. V ní osmatřicetiletý matador zatím odehrál celkem 302 zápasů. Nejvíc za pražskou Spartu (117), se kterou má dva tituly v lize i v poháru a jedno prvenství v Superpoháru.
Pak právě za Pardubice (100), Bohemians (63) a další, menší kapitoly přidal v Olomouci (9) a Mladé Boleslavi (13).
Nedílnou součástí bylo také zahraničí, kde Vacek postupně prošel Německo, Itálii, Polsko, Izrael a naposledy v sezoně 2018/19 Dánsko.
„Teď s odstupem času si uvědomuji, jaké jsem měl štěstí. I když v sobě občas mám pocit, že jsem měl talent na to, abych se dostal na tu absolutní špičku, tak jsem nesmírně vděčný. Byl jsem součástí klubů, o kterých se mi ani nesnilo,“ rozplýval se Vacek.
Podle něj to nakonec paradoxně nebyl ani onen talent, co ho v kariéře zaneslo takhle daleko. Jde prý o čistou lásku k fotbalu.
„Dostat se do profifotbalu je opravdu úžasné, chtěl by to každý malý kluk, ale není to automatické. Pro mě bylo vždycky nejdůležitější, že mi bylo úplně jedno, jestli zrovna hraju ligu, nebo si jen tak s někým kopu někde na plácku. Miluju tu hru jako takovou, proto jsem došel až sem,“ uvažoval Vacek.
V hlavě mu navždy zůstane první zápas za Olomouc v Intertoto Cupu proti Dortmundu v roce 2005, za který tehdy váleli Jan Koller s Tomášem Rosickým. Taky první zápas za „repre“ i první český titul. Ale zároveň i poslední štace – FK Pardubice, za který Vacek nastupuje od roku 2022.
„Úžasné roky. Když jsem přicházel, tak jsem měl zrovna v kariéře takové horší období, ale od prvního dne jsem se tady začal opět cítit skvěle. Klub mi dal domov, stavíme si tady s rodinou dům, a jsem hrdý, že jsem tady toho součástí. Jako klub jsme prošli velmi těžkými chvílemi, bojovali jsme o přežití v lize, ale vždycky jsem cítil, že ze sebe každý vydává maximum. Za to všem lidem v Pardubicích děkuji, i za možnost se takhle rozloučit,“ vzkázal Vacek.
Rozlučka však nebude definitivní, Vacek se pak přesune do realizačního týmu.