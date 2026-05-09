Chance Liga 2025/2026

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Autor:
  11:00
Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního duelu drží náskok 2:1, to hlavní však přijde na řadu ještě předtím. Rozlučka s kariérou kapitána Kamila Vacka. Slavnostní ceremoniál odstartuje zhruba 15 minut před utkáním a přihlížet mu budou všichni současní i několik bývalých Vackových parťáků.
Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům Jakubu Hellerovi (vlevo) a Lukáši Tomečkovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Cítím velkou vděčnost a jsem velmi hrdý na to, co jsem dokázal. Jako malý kluk jsem si nazul kopačky v Dolní Dobrouči a ani ve snu by mě nenapadlo, kam se dostanu. Fotbal mi dal možnost procestovat svět, poznat spoustu lidí a prohlubovat lásku k této hře,“ vyznával se Vacek v rozhovoru pro YouTube kanál FK Pardubice.

Velká část Vackovy kariéry pochopitelně patří české nejvyšší soutěži. V ní osmatřicetiletý matador zatím odehrál celkem 302 zápasů. Nejvíc za pražskou Spartu (117), se kterou má dva tituly v lize i v poháru a jedno prvenství v Superpoháru.

Pak právě za Pardubice (100), Bohemians (63) a další, menší kapitoly přidal v Olomouci (9) a Mladé Boleslavi (13).

Nedílnou součástí bylo také zahraničí, kde Vacek postupně prošel Německo, Itálii, Polsko, Izrael a naposledy v sezoně 2018/19 Dánsko.

Kamil Vacek hecuje pardubické spoluhráče.

„Teď s odstupem času si uvědomuji, jaké jsem měl štěstí. I když v sobě občas mám pocit, že jsem měl talent na to, abych se dostal na tu absolutní špičku, tak jsem nesmírně vděčný. Byl jsem součástí klubů, o kterých se mi ani nesnilo,“ rozplýval se Vacek.

Podle něj to nakonec paradoxně nebyl ani onen talent, co ho v kariéře zaneslo takhle daleko. Jde prý o čistou lásku k fotbalu.

„Dostat se do profifotbalu je opravdu úžasné, chtěl by to každý malý kluk, ale není to automatické. Pro mě bylo vždycky nejdůležitější, že mi bylo úplně jedno, jestli zrovna hraju ligu, nebo si jen tak s někým kopu někde na plácku. Miluju tu hru jako takovou, proto jsem došel až sem,“ uvažoval Vacek.

V hlavě mu navždy zůstane první zápas za Olomouc v Intertoto Cupu proti Dortmundu v roce 2005, za který tehdy váleli Jan Koller s Tomášem Rosickým. Taky první zápas za „repre“ i první český titul. Ale zároveň i poslední štace – FK Pardubice, za který Vacek nastupuje od roku 2022.

„Úžasné roky. Když jsem přicházel, tak jsem měl zrovna v kariéře takové horší období, ale od prvního dne jsem se tady začal opět cítit skvěle. Klub mi dal domov, stavíme si tady s rodinou dům, a jsem hrdý, že jsem tady toho součástí. Jako klub jsme prošli velmi těžkými chvílemi, bojovali jsme o přežití v lize, ale vždycky jsem cítil, že ze sebe každý vydává maximum. Za to všem lidem v Pardubicích děkuji, i za možnost se takhle rozloučit,“ vzkázal Vacek.

Rozlučka však nebude definitivní, Vacek se pak přesune do realizačního týmu.

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los

Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního...

