Chance Liga 2025/2026

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

  19:07
Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů v nadstavbové části prvoligového ročníku.
Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům Jakubu Hellerovi (vlevo) a Lukáši Tomečkovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Vacek si dosud v české první lize připsal 302 startů a 24 vstřelených branek. Vedle Pardubic hrál nejvyšší soutěž i za Olomouc, Mladou Boleslav, Bohemians 1905 a Spartu, s níž získal dva tituly.

V zahraničí působil v Bielefeldu, Chievu Verona, Piastu Gliwice, Maccabi Haifa, Vratislavi a Odense. V letech 2011 až 2016 zapsal devět startů za reprezentační áčko.

V Pardubicích dělal kapitána. Naposledy v lize nastoupil v srpnu ve čtvrtém kole této sezony, poté ho trápily zdravotní problémy.

„Každá fotbalová kariéra má svůj začátek a jako všechno v životě má jednou i svůj konec. Díky balonu jsem měl možnost prožít fotbalový život způsobem, o kterém se mi ani nesnilo. Cesta byla úžasná. Moc si vážím toho, jak dlouho jsem dokázal hrát,“ uvedl ve videu Vacek.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
