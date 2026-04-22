Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Vacek si dosud v české první lize připsal 302 startů a 24 vstřelených branek. Vedle Pardubic hrál nejvyšší soutěž i za Olomouc, Mladou Boleslav, Bohemians 1905 a Spartu, s níž získal dva tituly.
V zahraničí působil v Bielefeldu, Chievu Verona, Piastu Gliwice, Maccabi Haifa, Vratislavi a Odense. V letech 2011 až 2016 zapsal devět startů za reprezentační áčko.
V Pardubicích dělal kapitána. Naposledy v lize nastoupil v srpnu ve čtvrtém kole této sezony, poté ho trápily zdravotní problémy.
„Každá fotbalová kariéra má svůj začátek a jako všechno v životě má jednou i svůj konec. Díky balonu jsem měl možnost prožít fotbalový život způsobem, o kterém se mi ani nesnilo. Cesta byla úžasná. Moc si vážím toho, jak dlouho jsem dokázal hrát,“ uvedl ve videu Vacek.