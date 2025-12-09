Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

„Nikdo nechtěl nic predikovat, ale všichni začali věřit naší změně rozestavení (Pardubice nově hrají na tři stopery) a šlape nám to. Hlavně v obraně, čistý štít je pro kluky odměna,“ těšilo Trousila.
Pardubice totiž Votroky doma porazily 1:0. Krátce po vyloučení Františka Čecha v 77. minutě využily jeden ze dvou rohových kopů a přišla vítězná hlavička Louise Lurvinka.
Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink
„V závěru zápasu jsme klasicky trochu zmatkovali, mohlo to být klidnější, ale o to je výhra sladší. Tři body jsme si zasloužili za naši práci v tréninku po celý týden, kdy jsme se na derby chystali,“ říkal Trousil.
Po utkání pak mezi hráči na hřišti i v kabině propukla možná ještě větší radost než právě po zmíněném úspěchu na Letné. A nejen na stadionu se vítězně pobrukovalo dlouho do noci.
„Vítězství v derby je pro nás velká věc. Pamatuju si, jak to vypadalo, když jsem ještě kopal jako hráč, ale věřím, že hráči byli rozumní. Pivo jsem jim hned zakázal, na radovánky bude čas za týden, až skončí první část sezony,“ apeloval na svěřence Trousil.
Pardubice v sobotu od 15 hodin čeká ještě poslední utkání na Baníku. A proč se nepokusit přivézt nějaký ten bodík nad plán...
„Hned po derby jsem na kluky apeloval, že budeme mít o něco kratší čas na regeneraci, takže musí odpočívat. S Baníkem jsme nedávno odehráli atraktivní pohárový zápas (3:4), víme, co od soupeře čekat, a do Ostravy se těšíme, protože bude super atmosféra. Uděláme maximum, abychom znovu uspěli, a v lednu se pak nachystáme tak, abychom na jaře byli konkurenceschopní,“ slíbil Trousil.
Hlavním strůjcem pardubických plánů má právě od ledna být nový sportovní ředitel Jiří Bílek, který má za sebou pět let na tomto postu ve Slavii Praha. Namátkou je podepsaný pod úspěšným prodejem Abdallaha Simy do anglické Premier League.
„Nechci se k tomu zatím vyjadřovat, protože ještě nic není oficiální, ale jestli Jirka přijde, tak nás čeká hodně debat o fotbale,“ odhadoval Trousil.
NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec
Před dvaadvaceti lety společně působili ve druholigových Neratovicích – Trousil na stoperu a Bílek v záloze. „Stali se z nás tenkrát velcí kamarádi a trvá to dodnes. Jestli opravdu nastoupí, bude to pro Pardubice velké plus,“ těšil se Trousil.
Klubovým skautům a pravděpodobně i Bílkovi už předložil seznam svých vysněných posil.
„Nejsem bláhový, že si napíšu o osm špičkových hráčů a vedení mi je všechny přivede. Chci ale minimálně dva zkušené borce, které můžu vzít a postavit je rovnou do základu,“ přál si Trousil.