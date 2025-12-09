Chance Liga 2025/2026

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

Marek Votke
  8:50
O ligovou příslušnost se bude bojovat až na jaře, prohlásil kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil. Proto si po listopadovém domácím debaklu s Libercem (0:4) spolu s členy vedení klubu vytyčil jasný cíl – vydolovat z posledních tří utkání podzimu maximum bodů, aby od února nebylo potřeba látat nějakou zbytečně velkou díru. Snově šest, což se díky výhře na Spartě 4:2 a nejčerstvějšímu skalpu Hradce z neděle nakonec povedlo v nejkratším možném čase.
„Nikdo nechtěl nic predikovat, ale všichni začali věřit naší změně rozestavení (Pardubice nově hrají na tři stopery) a šlape nám to. Hlavně v obraně, čistý štít je pro kluky odměna,“ těšilo Trousila.

Pardubice totiž Votroky doma porazily 1:0. Krátce po vyloučení Františka Čecha v 77. minutě využily jeden ze dvou rohových kopů a přišla vítězná hlavička Louise Lurvinka.

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

„V závěru zápasu jsme klasicky trochu zmatkovali, mohlo to být klidnější, ale o to je výhra sladší. Tři body jsme si zasloužili za naši práci v tréninku po celý týden, kdy jsme se na derby chystali,“ říkal Trousil.

Po utkání pak mezi hráči na hřišti i v kabině propukla možná ještě větší radost než právě po zmíněném úspěchu na Letné. A nejen na stadionu se vítězně pobrukovalo dlouho do noci.

„Vítězství v derby je pro nás velká věc. Pamatuju si, jak to vypadalo, když jsem ještě kopal jako hráč, ale věřím, že hráči byli rozumní. Pivo jsem jim hned zakázal, na radovánky bude čas za týden, až skončí první část sezony,“ apeloval na svěřence Trousil.

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje ze svého gólu proti Hradci.
Pardubický útočník Vojtěch Patrák se v zápase proti Hradci zranil a musel střídat.
Pardubičtí fotbalisté Louis Lurvink a Simon Bammens se drží za hlavu po zahozené šanci v utkání proti Hradci.
Královéhradecký záložník Tom Slončík jde ostře do souboje s Jasonem Noslinem z Pardubic.
6 fotografií

Pardubice v sobotu od 15 hodin čeká ještě poslední utkání na Baníku. A proč se nepokusit přivézt nějaký ten bodík nad plán...

„Hned po derby jsem na kluky apeloval, že budeme mít o něco kratší čas na regeneraci, takže musí odpočívat. S Baníkem jsme nedávno odehráli atraktivní pohárový zápas (3:4), víme, co od soupeře čekat, a do Ostravy se těšíme, protože bude super atmosféra. Uděláme maximum, abychom znovu uspěli, a v lednu se pak nachystáme tak, abychom na jaře byli konkurenceschopní,“ slíbil Trousil.

Hlavním strůjcem pardubických plánů má právě od ledna být nový sportovní ředitel Jiří Bílek, který má za sebou pět let na tomto postu ve Slavii Praha. Namátkou je podepsaný pod úspěšným prodejem Abdallaha Simy do anglické Premier League.

„Nechci se k tomu zatím vyjadřovat, protože ještě nic není oficiální, ale jestli Jirka přijde, tak nás čeká hodně debat o fotbale,“ odhadoval Trousil.

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Před dvaadvaceti lety společně působili ve druholigových Neratovicích – Trousil na stoperu a Bílek v záloze. „Stali se z nás tenkrát velcí kamarádi a trvá to dodnes. Jestli opravdu nastoupí, bude to pro Pardubice velké plus,“ těšil se Trousil.

Klubovým skautům a pravděpodobně i Bílkovi už předložil seznam svých vysněných posil.

„Nejsem bláhový, že si napíšu o osm špičkových hráčů a vedení mi je všechny přivede. Chci ale minimálně dva zkušené borce, které můžu vzít a postavit je rovnou do základu,“ přál si Trousil.

19. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Zobrazit více
Sbalit

