Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice zvládly – s favoritem uhrály remízu 1:1 a mohlo být ještě veseleji, kdyby více zúročili zhruba osmdesát minut trvající přesilovku. V neděli od 13 hodin odpoledne hostí pro změnu třetí Jablonec, který za sebou těsně drží třeba ambiciózní Plzeň.
„Zápasy proti Jablonci jsou vždycky těžké, bude to zajímavé. Chceme získat tři body, celý týden jsme se na to chystali. Doufám, že to vyjde,“ přeje si forvard Vecheta, jenž se před 14 dny proti Slavii přesnou hlavičkou postaral o vyrovnání.

Jablonec po zimní přestávce a sérii vydařených přípravných mačů v lize nejprve doma porazil 1:0 Teplice, posléze však trochu ztratil bezbrankovou plichtou na půdě předposledního 15. Slovácka.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

V prvním vzájemném utkání sezony loni v září Jablonec na svém hřišti Pardubice přestřílel 3:2, což dostatečně svědčí o jeho ofenzivních schopnostech. Pro osvěžení paměti: za Severočechy se tehdy trefili Chramosta a dvakrát Jawo. Za Pardubice Mahuta a Patrák, ale v jejich podání už to bylo jen zoufalé honění výsledku, poněvadž soupeř po půli vedl 3:0.

Takže jak zařídit, aby to v pardubické odvetě dopadlo lépe? „Je třeba podat nadprůměrný výkon, musíme do toho vstoupit po hlavě, odmakat to, odjezdit to pro tým,“ má Vecheta jasno. „Všichni do toho musíme dát všechno, fotbalové věci pak přijdou s tím,“ dodává 22letý útočník.

Pardubický Vecheta se raduje ze vstřelené branky Slavii.
POSILY V AKCI. Filip Zorvan (vpravo) z Jablonce a Filip Vecheta z Pardubic.

Ten v týmu čerstvě přivítal nového spoluhráče; nyní 10. Pardubice po odchodu Lurvinka sháněly stopera, zatím však získaly na kraj obrany mladého perspektivního Slováka Samuela Kopáska.

„Kopase znám z dřívějška ze zápasů, co jsme proti sobě hráli za mládežnické reprezentace,“ konstatuje Vecheta. „On i další nedávné posily se adaptovali skvěle, jsou to super kluci,“ chválí.

Před Jabloncem je z pohledu Pardubic fajn zprávou i to, že disciplinární komise omilostnila Emmanuela Godwina. Komise rozhodčích už v pondělí uvedla, že nigerijský bek byl v 19. minutě předchozího mače v Praze na Bohemians, jejž hosté navzdory početní nevýhodě vyhráli 2:1, vyloučen chybně.

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Podle komise nelze Godwinův kontakt s „klokanem“ Sossehem považovat ani za přestupek, neboť se tak stalo až po dohrání míče. Na to konto pak disciplinárka řízení s Godwinem zastavila.

„Můžeme tak učinit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. Taková situace v případě vyloučení hráče Godwina nastala,“ říká Jiří Matzner, předseda disciplinárky. „Protest byl proto vedením soutěže vyhodnocen jako důvodný,“ dodává.

Pardubice posílají dvojici hráčů do druhé ligy

V posledních hodinách zimního přestupového okna se ve fotbalových Pardubicích udály dvě změny. Z gruzínského prvoligového FC Dila Gori přichází 19letý záložník Arouna Ouattara. 190 centimetrů vysoký rodák z Burkiny Faso, který v letošní sezoně dal ve 23 zápasech 6 gólů a další dva připravil, ovšem obratem míří na půlroční hostování do Vlašimi ve druhé lize. Tu bude hrát i středopolař Denis Darmovzal, kterého Pardubice uvolnily na přestup do Opavy. Pro 25letého hráče nezbylo místo v nabité záložní řadě. V mateřském klubu podepsal na dva roky. (mvo)

22. kolo

23. kolo

Kompletní los

21. kolo

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
4. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

