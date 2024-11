Vítězný pokřik? Už jsme vtipkovali, že nevíme, jak to je, smál se Krobot

„Máme tři body, druhé čisté konto po sobě, to je zásadní. Naše obrana to stejně jako minule na Bohemce výborně odskákala a odbojovala,“ chválil Krobot spoluhráče vzadu. „Taky jsem rád, že jsme konečně dali nějaké góly a mohli potěšit fanoušky.“

Nemuseli jste vzpomínat na vítězný pokřik?

Jo, trošku jsme vtipkovali, že už nevíme, jak to je. Ale zvládli jsme to a nakonec to bylo ještě větší, než jsem čekal. Ujal se ho Vojta Sychra.

Po výměně trenérů vkročíte do reprezentační přestávky se čtyřmi body.

Samozřejmě se s tím do ní půjde úplně jinak. Máme před sebou celý týden, který bude určitě náročný, ale bude s dobrou náladou. Bude se pracovat s radostí a s úsměvem. Doufám, že nás to nakopne. Změna trenéra je nový impuls, je skvělé, že si to sedlo takhle rychle. Myslím, že bychom mohli jít ještě výš, trenéři na nás mají velké nároky. Všichni to vnímají. Jsme šťastní, že jsme to s Jabloncem urvali, je to motivace, protože vidíme, že to jde, že na to máme. Dokázali jsme porazit soupeře, který je rozjetý, který trápil Slavii a podobně.

Na gól vám perfektně nahrál Vojtěch Patrák. Kolik procent z něj jde za ním?

Hodně (úsměv). S Vojtou máme spoluprácujeme, dost se kamarádíme. S Ostravou jsem mu tady nahrával já, s Jabloncem mi to vrátil. Víme o sobě i na tréninku. Víc jak polovina jde za Vojtou.

Než jste balon uklidil do sítě, trvalo to, kolem nikdo.

Stihl jsem se ohlédnout, kolik mám času, než ke mně ta přihrávka přišla. Nechtěl jsem to uspěchat. Věděl jsem, že na zadní tyč dobíhá stoper Jablonce, tuším Tekijaški. Proto jsem se rozhodl zakončovat na přední.

Těší vás, jak jste si poradili, když tentokrát nemohl hrát vinou karet Tomáš Zlatohlávek, který minule na Bohemce podal výborný výkon?

Ano, ale Zlatan je momentálně v našem týmu hodně cenný, s ním by to mohlo jít ještě lépe.

V úvodu jste se sami dostávali pod tlak, když jste lacino ztráceli balony při vlastní rozehrávce. Jak tomu předejít?

To nevím, ale trenéři od nás takovou rozehrávku chtějí, máme hrát po zemi. My hlavně na Jablonec chtěli naletět vpředu, měli jsme vysoký presink, ten se naopak dařil. Pokud jde o tu rozehrávku, do druhé půle jsme si řekli, že ji musíme zjednodušit, že tu s námi kluci z obrany nejsou takovou dobu, ještě to nemáme úplně zažité. Tým nemá takové sebevědomí, aby si každý dovolil to, na co má – donedávna měl jen sedm bodů. Postupně by se to mohlo zlepšovat.

Nebyl takovým zábleskem rostoucí sebedůvěry gól, který vstřelil André Leipold?

To už byla čistá euforie. Jablonec šel sice do deseti, ale cítili jsme, že z nějaké standardky může zahrozit. Má tam Martince, který je vynikající hlavičkář. Po druhém gólu jsme se uklidnili a potěšilo mě, že jsme podrželi balon, nikam nespěchali.

Kotel později roztleskal i ostatní tribuny, což už se delší dobu nestalo.

Pro nás je to ohromně důležité. My odehráli dobré zápasy venku před super kulisou. Na Spartě, na Slavii, v Plzni. Ale i s Baníkem tady. Dělá to i umělé osvětlení; když je atmosféra, tým se umí zdravě naštvat. Lidi nám s Jabloncem hodně pomohli a budeme jen rádi, když přijdou v hojném počtu i na příští domácí utkání.