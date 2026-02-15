Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Pardubice - Jablonec 0:0, tým s nejlepší formou proti čtvrtému v tabulce

Pardubičtí fotbalisté z posledních pěti zápasů získali třináct bodů a stali se postrachem ligy. Odnese jejich vzestup i dlouho třetí Jablonec? Utkání 22. kola můžete od 13.00 sledovat v online reportáži.

POSILY V AKCI. Filip Zorvan (vpravo) z Jablonce a Filip Vecheta z Pardubic. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pardubice jsou týmem, který má společně s vedoucí Slavií nejlepší bilanci z posledních pěti kol: čtyři výhry a remízu, který se zrodila před dvěma týdny v jejich vzájemné duelu v úvodním kole jarní části.

Ze sestupových příček se posunuly do středu tabulky a ještě myslí výš.

Jablonec, které od začátku sezony byl třetí, ale v posledních týdnech lesk ztratil, z posledních pěti duelů vyhrála jen dva, naposled remizoval s předposledním Slováckem. A po sobotní výhře v Olomouci ho přeskočila Plzeň. Vrátí se před ní?

Chance Liga 2025/2026
15. 2. 2026 13:00
Zápas probíhá
Pardubice : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Mandous - J. Hamza, J. Noslin, S. Bammens - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý, R. Mahuta - G. Botos, D. Smékal, A. Tanko
Sestavy:
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - L. Jawo, J. Chramosta, F. Zorvan
Náhradníci:
Š. Míšek, L. Krobot, T. Solil, L. Charatišvili, T. Jelínek, E. Samuel, T. Boledovič, F. Vecheta, S. Kopásek, J. Trédl, B. Sljubyk
Náhradníci:
A. Kotlín, D. Hollý, A. Alégué, S. Lavrinčík, M. Malenšek, D. Puškáč, D. Štěpánek, D. Souček, S. Obinaja
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
4. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
