ONLINE: Pardubice - Jablonec 0:0, tým s nejlepší formou proti čtvrtému v tabulce

Pardubice jsou týmem, který má společně s vedoucí Slavií nejlepší bilanci z posledních pěti kol: čtyři výhry a remízu, který se zrodila před dvěma týdny v jejich vzájemné duelu v úvodním kole jarní části.
Ze sestupových příček se posunuly do středu tabulky a ještě myslí výš.
Jablonec, které od začátku sezony byl třetí, ale v posledních týdnech lesk ztratil, z posledních pěti duelů vyhrála jen dva, naposled remizoval s předposledním Slováckem. A po sobotní výhře v Olomouci ho přeskočila Plzeň. Vrátí se před ní?
A. Mandous - J. Hamza, J. Noslin, S. Bammens - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý, R. Mahuta - G. Botos, D. Smékal, A. Tanko
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - L. Jawo, J. Chramosta, F. Zorvan
Š. Míšek, L. Krobot, T. Solil, L. Charatišvili, T. Jelínek, E. Samuel, T. Boledovič, F. Vecheta, S. Kopásek, J. Trédl, B. Sljubyk
A. Kotlín, D. Hollý, A. Alégué, S. Lavrinčík, M. Malenšek, D. Puškáč, D. Štěpánek, D. Souček, S. Obinaja