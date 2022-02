Prokletí s Hradcem chceme konečně zlomit, říká pardubický kouč Krejčí

„Cítím v kabině velké odhodlání. Všichni víme, že se nám na Hradec nedaří, a rádi bychom toto prokletí konečně zlomili,“ hlásil na klubovém webu trenér Pardubic Jiří Krejčí.

Nepříjemnou bilanci s Votroky, na které ještě jeho tým v ostrých zápasech novodobé historie nikdy nevyzrál, by změnit chtěl, co ale zůstává nachlup stejné jako před podzimní částí, jsou sezonní ambice. Jednoznačným cílem je záchrana, která by měla znamenat jistotu první ligy na novém stadionu v Pardubicích.

„Ke konci podzimu jsme naštěstí dokázali zabrat a získali jsme nějaké body, čímž jsme se udrželi ve hře i pro jaro. Musíme je ale sbírat dál, nekoukat na soupeře a soustředit se jen na sebe,“ nabádal Krejčí.

Pardubice vs. Hradec Králové Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Východočeši jsou aktuálně vinou dvou chybějících duelů na předposledním místě tabulky se sedmnácti body, Hradci patří osmá příčka s šestadvaceti. V lize naposledy remizoval s Budějovicemi 2:2, náladu si ale spravil v úterý postupem do semifinále MOL Cupu přes Bohemians.

To Pardubice se mohou zatím upínat „jen“ ke kvalitní přípravě ve Španělsku a vítězné generálce s pražskou Duklou (4:1), po ní však přišla zmíněná dvoutýdenní karanténa. Zpátky ve společném procesu jsou Krejčího svěřenci teprve od pondělí.

„Taková situace určitě není ideální. Hygiena na nás byla hodně přísní, ale bereme to jako realitu. Zdraví hráči měli individuální tréninky a věřím, že vynucená přestávka náš tým nijak nepoznamenala,“ doufal Krejčí.

Jako již tradičně prošla pardubická kabina během soutěžní pauzy poměrně razantní obměnou. Kádr v tuto chvíli opustilo sedm hráčů (jedním z nich je i Brazilec Ramos Junior, který by se ale měl během jara zase vrátit), šest jich naopak v kabině Východočechů přibylo. Nejzkušenější posilou je záložník Kamil Vacek, jenž poslední roky trávil v kádru pražské Bohemky. Zahrál si ale také v Itálii, Polsku, Izraeli nebo za pražskou Spartu.

„S Vackem jsme do zálohy přivedli ještě Jakuba Rezka, kteří nám určitě mají co nabídnout. Mám ale pocit, že se povedly všechny posily, hledali jsme hráče především do obrany,“ popisoval Krejčí. Do ní Pardubice získaly na hostování stopery Robina Hranáče z Plzně a Karla Pojezného z Baníku. Vepředu by měl zase pomoci ofenzivně laděný Izraelec Ameer Rayan.