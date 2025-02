Oslabené Pardubice čeká rival. Všichni si uvědomují velikost derby, věří Vacek

Hodil by se jeden bek, říká sportovní ředitel Zavřel Myslel si, že už má hotovo, ale opak je pravdou. Sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel bude muset ve zbytku zimního přestupového okna vytočit ještě pár čísel a sehnat jednoho hráče. „Aktuální zdravotní stav našeho týmu není ideální a potřebujeme se ještě poohlédnout po jednom obránci,“ připustil Zavřel. A ideálně rovnou do základní sestavy. Zřejmě na delší čas totiž vypadl stoper Jason Noslin, který si hned v prvním zápase Tipsport ligy proti Teplicím (0:3) vykloubil rameno. „Zatím neumíme predikovat, kdy bude připraven naskočit zpět do ligy. Bude se ale léčit v rámci našeho klubu a budeme jej mít pořád pod dohledem,“ popsal Zavřel. Za Noslina by mohl najít náhradu třeba v kádru pražské Slavie, ze které už v zimě do Pardubic zamířili Elmedin Rama, Filip Šancl a Jan Trédl. „Není to vyloučené,“ připustil Zavřel. Do týmu na jaro sehnal sedm nových lidí v čele s útočníkem z Baníku Abdullahim Tankem, který byl hlavním přestupovým cílem. Naopak trochu překvapivý byl příchod brankáře ze Sparty Vojtěcha Vorla, který má v Pardubicích vyřízené půlroční hostování. „Když jsme se dozvěděli, že Vojtovi nedopadlo zahraniční angažmá, tak jsme do toho šli. S Honzou Stejskalem teď máme dva vyrovnané gólmany. Neznamená to ale, že jsme se zbavili Viktora Budinského. Dál má u nás platnou smlouvu, ale potřeboval pravidelně chytat, tak jsme jej uvolnili na hostování do slovenských Michalovcí,“ popsal Zavřel. Stejná situace pak nastala i u záložníka Denise Darmovzala, ten stráví jaro ve druholigové Chrudimi. Zavřel bude bedlivě sledovat dnešní pardubický první zápas jara v Hradci Králové (od 19 hodin), ale i celý zbytek sezony. Cíl je jasný. „Bude to těžké, ale jednoznačně se chceme zachránit a vyhnout se baráži,“ plánuje.