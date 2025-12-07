ONLINE: Pardubice - Hradec 0:0, potvrdí domácí v derby výhru ze Sparty?

Pardubičtí před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné. A jakým způsobem! Vedli 3:0 a nakonec po povedeném představení vyhráli 4:2. Nečekaným vítězstvím si pomohli i v boji o záchranu. Mimochodem, Spartu v letošním ročníku zdolal i Hradec.
Ten minule překonal třetí Jablonec a šesté místo, které po skončení základní části bude znamenat účast ve skupině o titul, má na dohled.
První vzájemné utkání východočeských týmů v letošním ročníku skončilo remízou 1:1.
L. Charatišvili - J. Noslin, L. Lurvink, S. Bammens - M. Konečný, S. Šimek, J. Řezníček, V. Sychra - V. Patrák (45. G. Botos), D. Smékal, A. Tanko
A. Zadražil - F. Čech, J. Elbel, D. Horák - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, A. Sojka - T. Slončík, V. Pilař, M. van Buren
K. Vacek, F. Vecheta, L. Krobot, D. Šimek, J. Šerák, Š. Míšek, G. Botos, T. Solil, R. Saarma, F. Šancl, E. Samuel
O. Mihálik, P. Kodeš, P. Vízek, M. Vágner, A. Griger, J. Uhrinčať, L. Kubr, J. Hodek, L. Hruška
32. S. Bammens
44. F. Čech