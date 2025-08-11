Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Ujala se snad jediná střela Votroků na bránu, kterou po centru zprava přesně umístil stoper Tomáš Petrášek. Na videu se ještě pár minut zkoumal možný ofsajd Adama Vlkanovy, ale gól nakonec platil a pardubický kouč David Střihavka opět schovával hlavu do dlaní.
„Cestou do kabiny to bylo hodně bolavé, zase nás potopila prakticky jediná šance soupeře, ale jinak první poločas v našem podání snesl velké parametry. Téměř celou dobu jsme byli na polovině soupeře,“ hodnotil pak duel v rozhovoru pro Oneplay Sport.
|
Hradec Kr. - Pardubice 1:1, hosté v přesilovce jen srovnali, trefil se Bammens
Celkem spokojený nakonec mohl být i na úplném konci duelu. Domácím totiž všechno zkomplikoval expardubický Filip Čihák, který ve 49. minutě po druhé žluté kartě viděl červenou, a nabídl tak hostům dlouhou početní převahu.
Tu taky zhruba po deseti minutách ve vyrovnání proměnil Simon Bammens, který zužitkoval centr od Abdullahiho Tanka a po hlavičce se radoval z prvního gólu v pardubickém dresu. Přisoudil jím svému týmu premiérový bodový zisk v letošní sezoně.
„Jsme rádi, že se nám povedlo vyrovnat touhle krásnou brankou. Máme za sebou dlouhé období, kdy se nám výsledkově ani herně nedařilo, a tohle se hodí,“ kvitoval Střihavka.
Z derby však pro Pardubice mohly kápnout ještě další dva body navíc, dál měly šance, z obratu se dokonce v 76. minutě radoval Vojtěch Sychra, ale náladu mu zkazil rozhodčí Karel Rouček, který předtím viděl ruku. Pak už se pomalu začínala znovu projevovat nezkušenost mladého týmu.
„Za ten bod jsme opravdu moc rádi, ale v určitém kontextu jsme asi měli vyhrát. V přesile byla ovšem až na nějaké dva tři momenty, kdy jsme dobře centrovali do vápna, vidět nervozita. Měli jsme být více klidní na balonu a nechat projevit naše individuality,“ přemítal Střihavka.
|
Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš
Zápas v Hradci lze tak trochu z pohledu Pardubic označit za ztrátový, napůl využitá přesilovka bude asi ještě pár dní viset v hlavách trenérů i hráčů, chtěli si však od rivala přivézt nějaký bodový zisk, a to se splnilo. Pardubice opět předvedly celkem kvalitní výkon a konečně si trochu zvedly sebevědomí.
To se bude jistě hodit před dalším zápasem, který je v plánu 17. srpna. Na stadion Arnošta Košťála dorazí ostravský Baník, který aktuálně prochází velmi těžkými týdny.
Po nedělního utkání s Karvinou, které skončilo po uzávěrce strany, bude mít v nohách i venkovní kvalifikační odvetu s Austrií Vídeň v Konferenční lize (první duel Baník vyhrál po přestřelce 4:3).