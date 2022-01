Pardubický trenér Krejčí o generálce: Dobrý výkon potvrdily i góly

„Jsem rád, že jsme ji mohli sehrát s tak kvalitním mužstvem,“ kvitoval trenér domácích Jiří Krejčí po výhře 4:1, pod niž se svými góly podepsali Solil, Huf, nádhernou ranou do růžku stoper Toml a mladík Sychra.

„Dukla je silná na míči a mě těší, že jsme se jí v tom vyrovnali. Navrch jsme dobrý výkon potvrdili koncovkou, a to jsme měli i další šance,“ pokračoval kouč, jejž mrzela jen trefa Pražana Šebrleho, která Pardubicím sebrala nulu vzadu.

S kolegou Novotným v utkání protočili hned devatenáct hráčů v poli. „Směrem k prvnímu zápasu (v neděli 6. února od 15 hodin v pražském Ďolíčku proti Slovácku) nám to nic nenapovědělo,“ glosoval Krejčí. „O základní jedenáctce pro ligu budeme v týdnu ještě přemýšlet.“

Z posil a zkoušených hráčů se ukázali obránci Hranáč s Pojezným a záložníci Rayan, Vacek a Rezek.

„Hranáč může hrát na stoperu i krajním beku. Je chytrý, rychlý a silný, takže to tam zvládne. Na Kamilu Vackovi je vidět, že to je fotbalista. Každý z těch kluků má něco... Nemají jisté, že by hráli, ale zvednou konkurenci,“ řekl Krejčí.

Jen u zábradlí postávali zranění veteráni Černý a Boháč, chyběli také Cadu a další novic Nana. Delší dobu by měli absentovat snad jen Černý s Američanem Nanou.

Necelé dvě stovky diváků musely v prvním poločase (2:0 pro Pardubice) strpět lijavec a zimu, která nepříjemně zalézala za nehty. Fotbalistům se ale právě tohle hodilo; ve srovnání s nedávným soustředěním ve španělské Esteponě to bylo jako nebe a dudy.

„Takové počasí může být i na Slovácko. Cením si, že jsme generálku mohli absolvovat i na tomhle těžkém terénu. Určitě to bylo fyzicky náročné, je to měkké,“ konstatoval trenér Krejčí.

Ve Španělsku se jeho mančaft připravoval v 23 stupních, což si Krejčí, který teplo miluje, užíval.

„Mohli jsme tam trénovat na špičkových přírodních trávnících, to je v zimě nenahraditelné. Další věc: konfrontace se španělským fotbalem. Sice to byla špička třetí ligy, ale tam jsou profesionálové až do čtvrté,“ uvedl kouč Pardubic.