Nesmyslné góly. Měli jsme to pohlídat, štvalo pardubického kapitána

„To byl jediný moment, který jsme v prvním poločase nezvládli. Jinak jsme měli hru pod kontrolou, bohužel nám ale chyběla finální fáze,“ mrzelo kouče Pardubic Jaroslava Novotného na pozápasové tiskové konferenci.

Jeho tým nakonec prohrál 0:2. V 90. minutě další šikovně zahranou standardkou překvapil všechny včetně debutujícího brankáře Pardubic Hrnčíře budějovický obránce Čolič a přesně umístěnou střelou k levé tyči pojistil druhý tříbodový zisk Budějovic v řadě.

„Převládá v nás zklamání, protože jsme nehráli špatně ani ve druhé půli. Chtěli jsme pokračovat stejnou hrou a opět si vytvořit převahu, ale soupeř měl poměrně konsolidovanou obranu. I tak jsme se dokázali dostat do několika příležitostí, jenže jsme je opět nevyužili,“ litoval Novotný.

Toho po utkání štvala ještě jedna věc. Zmíněná chyba gólmana Štěpána Hrnčíře, který tak zažil poměrně hořkou premiéru v I. lize.

„Asi čekal centr. Mrzí mě to o to víc, že Štěpán jinak nepodal špatný výkon. Byl bych moc rád, kdybych ho mohl pochválit, ale tohle byla jeho chyba,“ připustil Novotný.

Hrnčíř musel do brány poté, co zranění do zápasu nepustilo Jiřího Letáčka. O „nominaci“ se čtyřiadvacetiletý náhradník dověděl den před utkáním.

„Bylo potřeba Štěpána podpořit, ale nepochybovali jsme, že je to dobrý gólman. Chtěli jsme mu dopřát nulu, věřil jsem, že mu k ní pomůžeme, ale bohužel,“ krčil rameny kapitán Východočechů Jan Jeřábek „Ty góly byly nesmyslné, měli jsme to pohlídat,“ dodal.

Pardubice tak přišly o pětizápasovou šňůru bez prohry. V sobotu od 15 hodin je čeká doma Plzeň.