O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

A jízda směrem dolů nekončí.
O víkendu čeká těžce zkoušený klub derby v Hradci Králové, pak Baník a poté Slavia Praha. Vyhlídky? Mizerné.
„Prohráli jsme, takže celý tým je zklamaný,“ řekl po nedělním šlágru proti Spartě trenér David Střihavka.
Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský
Je evidentní, že aby jeho mužstvo mohlo reálně bojovat o záchranu, musí přijít posílení. A to bez peněz nepůjde. Proto se akcionáři klubu snaží co nejrychleji prodat většinu podílu silnému investorovi. Podle zpráv z mediálního prostoru jde o americkou společnost Blue Crow Sports Group, která donedávna vlastnila druholigový Vyškov.
„Intenzivně jednáme s investorem. Nechali jsme si na dresech prostor i pro generálního sponzora, stejně tak pracujeme na tom, aby stadion nesl něčí název,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci šéf představenstva klubu Vít Zavřel.
Nové hráčské posily lze podepisovat ještě měsíc
Podle jeho dalšího vyjádření je zjevné, že jednání probíhají velmi intenzivně. Zástupci investora si už prověřují chod klubu i jeho ekonomickou kondici.
„Na představenstvu jsme se jednoznačně shodli, že prodáme 100 procent akcií. Jsou jasné podmínky a jednáme s investorem. Vše je na dobré cestě, ale těžko říct, jestli se to podaří dokončit do konce srpna, září, nebo října. Chceme najít dobrého investora, který posune klub dál a udělá nás silnějšími,“ uvedl pro Deník Zavřel a zároveň dodal, že celá akce poměrně zásadně spěchá.
Přestupové okno je na hráčském trhu totiž otevřené jen do 8. září, a pokud se v něm nepodaří najít skutečné posily, jednání se rychle mohou změnit tak, že ve hře bude fakticky už jen druholigový klub. A kvůli tomu by mohl klesat zájem investorů a samozřejmě i cena.
„Myslím, že investora určitě najdeme. Otázkou spíš je, jak rychle to bude. Čím dříve, tím lépe, protože chceme klub posílit. Nyní jsme v první lize vnímáni jako outsider, což nám samozřejmě nevyhovuje a chceme to změnit,“ řekl Zavřel.
Momentálně klub vlastní šest akcionářů. Jedná se vlastně o partu podnikatelů z Pardubicka, kteří minimálně byli i kamarádi. Situace se dost dramaticky změnila na konci května, kdy představenstvo klubu nečekaně odvolalo z pozice šéfa Vladimíra Pittera.
Pitter skončil jako šéf a žádné funkce nemá
„Můj konec rozhodně nebyl dobrovolný,“ uvedl k tomu podnikatel, který zároveň vlastní největší balík akcií. Dalo by se tak předpokládat, že právě on bude hlavním motorem jednání s novým investorem. Ale podle zpráv iDNES.cz je to přesně opačně.
„Nechci to v této chvíli komentovat. Jediné, co mohu říct, je, že od 1. července nemám v klubu žádné výkonné funkce,“ řekl ve středu redakci Pitter.
To je přitom v rozporu s tím, co na zmíněné tiskové konferenci řekl Zavřel. Podle jeho slov by se totiž mohlo zdát, že všech šest akcionářů táhne za jeden provaz. „Pan Pitter se zapojuje. Složitá jednání s partnery nyní vedeme ve více lidech,“ uvedl tehdy Zavřel.
Situace kolem vyhazovu Pittera tak může notně komplikovat i jednání o prodeji klubu. Je totiž evidentní, že všichni akcionáři nejsou ve shodě. Přitom Pitter, který v minulosti vlastnil i hokejovou Slavii Praha, má více než třetinu podílu.
„Za rok a půl se struktura majitelů klubů v lize výrazně změnila. Dnes už jsme hůře konkurenceschopní, zvlášť když vidíme ceny a částky za hráče, které si moc dovolit nemůžeme. Bereme to jako realitu – fotbal potřebuje silnějšího hráče, než jsme my. Víme, že je to nutnost,“ řekl k prodeji Zavřel, na kterém tak leží největší odpovědnost za další osud klubu, který se do elitní soutěže dostal v roce 2020. První fotbalová liga se tehdy do města vrátila po 51 letech.
A velkou zásluhu na tom měli právě Pitter a Zavřel. Nyní se však zdá, že jejich neshody mohou celou organizaci zase nasměrovat dolů.