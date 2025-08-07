Chance Liga 2025/2026

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Milan Zlinský
  10:15
Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset inkasovaných branek a nula bodů rovná se poslední místo.

Pardubičtí fanoušci během utkání s Plzní. | foto: ČTK

A jízda směrem dolů nekončí.

O víkendu čeká těžce zkoušený klub derby v Hradci Králové, pak Baník a poté Slavia Praha. Vyhlídky? Mizerné.

„Prohráli jsme, takže celý tým je zklamaný,“ řekl po nedělním šlágru proti Spartě trenér David Střihavka.

Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský

Je evidentní, že aby jeho mužstvo mohlo reálně bojovat o záchranu, musí přijít posílení. A to bez peněz nepůjde. Proto se akcionáři klubu snaží co nejrychleji prodat většinu podílu silnému investorovi. Podle zpráv z mediálního prostoru jde o americkou společnost Blue Crow Sports Group, která donedávna vlastnila druholigový Vyškov.

„Intenzivně jednáme s investorem. Nechali jsme si na dresech prostor i pro generálního sponzora, stejně tak pracujeme na tom, aby stadion nesl něčí název,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci šéf představenstva klubu Vít Zavřel.

Nové hráčské posily lze podepisovat ještě měsíc

Podle jeho dalšího vyjádření je zjevné, že jednání probíhají velmi intenzivně. Zástupci investora si už prověřují chod klubu i jeho ekonomickou kondici.

„Na představenstvu jsme se jednoznačně shodli, že prodáme 100 procent akcií. Jsou jasné podmínky a jednáme s investorem. Vše je na dobré cestě, ale těžko říct, jestli se to podaří dokončit do konce srpna, září, nebo října. Chceme najít dobrého investora, který posune klub dál a udělá nás silnějšími,“ uvedl pro Deník Zavřel a zároveň dodal, že celá akce poměrně zásadně spěchá.

Pardubický trenér David Střihavka udílí pokyny hráčům v duelu se Spartou.

Přestupové okno je na hráčském trhu totiž otevřené jen do 8. září, a pokud se v něm nepodaří najít skutečné posily, jednání se rychle mohou změnit tak, že ve hře bude fakticky už jen druholigový klub. A kvůli tomu by mohl klesat zájem investorů a samozřejmě i cena.

„Myslím, že investora určitě najdeme. Otázkou spíš je, jak rychle to bude. Čím dříve, tím lépe, protože chceme klub posílit. Nyní jsme v první lize vnímáni jako outsider, což nám samozřejmě nevyhovuje a chceme to změnit,“ řekl Zavřel.

Momentálně klub vlastní šest akcionářů. Jedná se vlastně o partu podnikatelů z Pardubicka, kteří minimálně byli i kamarádi. Situace se dost dramaticky změnila na konci května, kdy představenstvo klubu nečekaně odvolalo z pozice šéfa Vladimíra Pittera.

Pitter skončil jako šéf a žádné funkce nemá

„Můj konec rozhodně nebyl dobrovolný,“ uvedl k tomu podnikatel, který zároveň vlastní největší balík akcií. Dalo by se tak předpokládat, že právě on bude hlavním motorem jednání s novým investorem. Ale podle zpráv iDNES.cz je to přesně opačně.

„Nechci to v této chvíli komentovat. Jediné, co mohu říct, je, že od 1. července nemám v klubu žádné výkonné funkce,“ řekl ve středu redakci Pitter.

To je přitom v rozporu s tím, co na zmíněné tiskové konferenci řekl Zavřel. Podle jeho slov by se totiž mohlo zdát, že všech šest akcionářů táhne za jeden provaz. „Pan Pitter se zapojuje. Složitá jednání s partnery nyní vedeme ve více lidech,“ uvedl tehdy Zavřel.

Zleva sedí majitel klubu Vladimír Pitter, sportovní manažer Vít Zavřel a trenér Jiří Krejčí.

Situace kolem vyhazovu Pittera tak může notně komplikovat i jednání o prodeji klubu. Je totiž evidentní, že všichni akcionáři nejsou ve shodě. Přitom Pitter, který v minulosti vlastnil i hokejovou Slavii Praha, má více než třetinu podílu.

„Za rok a půl se struktura majitelů klubů v lize výrazně změnila. Dnes už jsme hůře konkurenceschopní, zvlášť když vidíme ceny a částky za hráče, které si moc dovolit nemůžeme. Bereme to jako realitu – fotbal potřebuje silnějšího hráče, než jsme my. Víme, že je to nutnost,“ řekl k prodeji Zavřel, na kterém tak leží největší odpovědnost za další osud klubu, který se do elitní soutěže dostal v roce 2020. První fotbalová liga se tehdy do města vrátila po 51 letech.

A velkou zásluhu na tom měli právě Pitter a Zavřel. Nyní se však zdá, že jejich neshody mohou celou organizaci zase nasměrovat dolů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

4. kolo

Kompletní los

2. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
2. FC ZlínZlín 3 2 1 0 5:2 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 3 2 1 0 5:2 7
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
5. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
6. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 6:2 4
8. FC Slovan LiberecLiberec 3 1 1 1 6:6 4
9. FK TepliceTeplice 2 1 0 1 4:3 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. FK Dukla PrahaDukla 3 0 2 1 1:3 2
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 1 5:6 1
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 1:3 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

Sparta - Ararat v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté na úvod Konferenční ligy vyřadili kazachstánský FK Aktobe a ve 3. předkole je čeká Ararat-Armenia. Začnou na domácím hřišti ve čtvrtek 7. srpna ve 20:00. Kde můžete první utkání...

6. srpna 2025  18:59

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Austria je týmovější než Legia, řekl Hapal před dalším pohárovým soubojem

S polským gigantem Legií Varšava si fotbalisté ostravského Baníku ve druhém předkole Evropské ligy neporadili. Teď je před nimi rakouský velikán – Austria Vídeň. V úvodním utkání třetího předkola...

6. srpna 2025  18:41

Olatunji letí ze Sparty do Ameriky. Real Salt Lake poslal 2,5 milionu dolarů

Fotbalovou Spartu opustil po dvou letech nigerijský útočník Victor Olatunji. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do týmu zámořské MLS Real Salt Lake. Letenský klub to uvedl na svém webu. Podle médií...

6. srpna 2025  17:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.