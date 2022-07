Pardubická záloha má šmrnc. Ale stopery klub dál shání

„O Míšovi všichni víme, že nám vystřílel postup do první ligy, v té sezoně dal 14 branek. Byli bychom rádi, kdyby na to navázal. Gólů není nikdy dost,“ prohlásil Jiří Krejčí, trenér pardubického FK, „ale i jeho pohyb ve středové řadě bude důležitý. Když se mu něco nepovede, tak ho to nezlomí a stále se chce nabízet. Pro soupeře je opravdu nepříjemný.“ Hlavatý se momentálně snaží obnovit takřka dokonalou souhru se Solilem právě z doby, kdy společně operovali před Jeřábkem coby dvě předsunutá „žihadla“.

„Ještě jsou tam nějaké nedorazy, ale jsou to inteligentní hráči, vyhoví si. Postupem času ta spolupráce bude gradovat,“ věří kouč.

To platí i o Janoškovi, který by měl část Jeřábkových úkolů zastat.

„Už má i zkušenosti,“ řekl Krejčí na jeho adresu, „očekávám od něj kreativitu v prostředku hřiště, má opravdu dobrý přehled. Myslím, že nám hru dokáže zrychlit, aby třeba krajní hráči dostávali balony za obranu. Další věc je, že umí kopat standardní situace. Mohl by dávat i góly ze střední vzdálenosti. Minulou sezonu v týmu trochu chyběla střední generace, i v tom nám pomůže.“ Dosavadní kapitán Jeřábek dostane čas na rekonvalescenci zraněného kolena, nikdo na něj nehodlá zbytečně tlačit.

„Chceme k němu být šetrní, abychom to nepřehnali — přece jen mu je už 38 let. Tak dva měsíce bude trvat, než se zase zapojí,“ odhadl Vít Zavřel, sportovní ředitel klubu, „pokud jde o zápasy, rozehraje se za rezervu. A liga? Snad se vrátí do tří měsíců.“

Mnohem naléhavější je na prahu třetí prvoligové sezony (startuje v neděli v 16 hodin ve vršovickém Ďolíčku zápasem s českobudějovickým Dynamem) nutnost stabilizovat obranu, která se odchodem stoperů Čiháka, Pojezného a Hranáče prakticky rozpadla.

„S tím, že nám odejdou tři střední obránci, jsme nepočítali,“ připustil Zavřel. „Nicméně všichni jsou pro nás pořád ve hře. Problém je, že jak Karel Pojezný, tak i Robin Hranáč mají drobná svalová zranění, nejsou v tréninkové zátěži, a tudíž ani připravení do ligy. Ale umím si představit, že za tři neděle budou. Kádr pořád řešíme,“ řekl.

Buď jak buď, tým je podle trenéra Krejčího na vstup do soutěže nachystaný solidně.

„V přípravě jsme nebyli spokojení jen se zápasem v Mladé Boleslavi, ten se nám nepovedl (porážka 0:4). Jinak jsme splnili to, co jsme chtěli. Dostali jsme možnost zahrát si v Rakousku s Galatasarayem Istanbul, jsem rád, že to dopadlo. Navíc jsme utkání zvládli velmi dobře (remíza 0:0), což byla další psychická vzpruha pro hráče,“ pochvaloval si kouč Východočechů.

Prioritním cílem jeho klubu je opět záchrana v nejvyšší soutěži.