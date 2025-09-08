Chance Liga 2025/2026

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal a Řezníček

Autor:
  12:35
Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned tři posily. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, útok doplní i Daniel Smékal z Podbrezové. Zálohu posledního týmu prvoligové tabulky pak zkvalitní odchovanec klubu Jan Řezníček z druholigové Chrudimi.

Marios Pourzitidis z Dukly a karvinský Filip Vecheta v souboji před brankou Pražanů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Vecheta v minulé sezoně nejvyšší soutěže vstřelil 13 branek a mezi kanonýry se podělil o čtvrté místo. V tomto ročníku však reprezentant do 21 let nastupoval především z pozice náhradníka. V součtu s působením na Slovácku odehrál v lize 114 utkání s bilancí 20 tref a čtyř nahrávek.

„Strašně moc se na tuto novou fotbalovou štaci těším. Jsem šťastný, že tu můžu být. Chtěl bych se za to odvděčit, a to nejen vstřelenými góly. Jsem hladový po gólech. Dokážu si najít cestu ke vstřelení branky, a to hlavně ve vápně. Jsem vysoký a poměrně silový útočník, který na hřišti vždycky nechá sto procent,“ řekl Vecheta.

Třiadvacetiletý Smékal je odchovancem Valašského Meziříčí, v české nejvyšší soutěži si dosud připsal 17 startů za ostravský Baník s bilancí jednoho gólu a asistence. Na Slovensku nejprve působil ve Skalici a následně v Podbrezové. Délku smlouvy s třiadvacetiletým útočníkem Pardubice nespecifikovaly.

„Pro Pardubice jsem se rozhodl také proto, že to byla nabídka z Česka. Mám to kousek domů, což je pro mě jen plus. Líbí se mi také ambice, které tady v Pardubicích jsou. Potřebujeme do zimy nasbírat co nejvíc bodů do tabulky,“ uvedl Smékal.

Pardubické prostředí ho příjemně překvapilo. „Chci samozřejmě pomoci týmu k co nejlepším výsledkům. Věřím, že budu pro tým platný hlavně góly, které se od útočníků očekávají,“ dodal.

Východočeši hledali gólového hráče. „Daniel má dlouhodobě dobrá čísla. Nejen v posledním angažmá na Slovensku ukázal, že góly umí dávat. Věřím, že se nám podařilo přivést hráče, který to u nás prokáže,“ řekl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

Dvaatřicetiletý Řezníček je rodákem z Pardubic, za něž několik let hrál ve druhé lize. V nejvyšší soutěži si připsal 53 startů a jeden gól, vše v dresu Opavy. Od sezony 2021/22 působil v barvách druholigové Chrudimi, s níž na přelomu letošního května a června nestačil v baráži právě na Pardubice. Nyní se po sedmi letech vrátil do mateřského klubu.

„Přicházím s opravdu pozitivními pocity. Už jsem si skoro ani nedovedl představit, že se to stane. Čekal jsem, že kariéru ukončím v Chrudimi, ale shodou okolností se vracím do Pardubic. Jsem neskutečně rád za to, že se vracím domů. Užívám si to,“ konstatoval Řezníček.

Většinovým vlastníkem klubu se před dvěma týdny stala investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která vlastní i hokejovou Spartu. Při převzetí klubu Kaprain avizoval, že je připravený okamžitě investovat do kádru ještě v tomto přestupním období. Tým trenéra Davida Střihavky jako jediný v ligové sezoně nezvítězil a se dvěma body je poslední, má ale zápas k dobru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!

Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila...

6. září 2025  20:01

Sto čtyřicet. Ronaldo dvěma zásahy potopil Arméni a posunul rekord. Vyhrála i Anglie

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala...

6. září 2025  17:17

