V Česku jsem mnohem víc u míče, kvituje pardubická posila z Brazílie

Český ligový debut už mají oba za sebou, v sobotu od 16 hodin je však čeká možná ještě o něco zajímavější zápas. Nastoupí proti mistrovské Plzni. Teoreticky tak mohou vyběhnout právě proti zmíněnému Caduovi.

„Jsem hodně namotivovaný, vždyť Plzeň v loňské sezoně vyhrála ligu. Uvědomujeme si, že nás čeká velmi těžké utkání, ale určitě máme šanci na tři body. Já chci vyhrát ještě o to víc, že by to bylo moje první vítězství za Pardubice,“ přál si Bernardo Rosa v rozhovoru pro klubový web.

V úvodním mistrovském špílu totiž nedokázal zabránit smolné porážce 0:2 od Českých Budějovic. „Prohráli jsme, ale osobně jsem se svým prvním startem v Česku spokojený. Určitě se najdou věci, které budu muset během sezony zlepšit, ale úplně špatné to podle mě nebylo,“ věřil si Rosa.

V utkání s Dynamem jej nejvíc potrápili útočníci Michal Škoda a Jakub Matoušek, kteří mají oba přes 190 centimetrů. „Bylo to pro mě těžké. Český fotbal mi přijde velmi tvrdý a fyzicky náročný, ale myslím, že jsem premiéru zvládl dobře,“ zopakoval Rosa.

Porovnával místní nejvyšší soutěž s dosavadním angažmá v akademii londýnského West Hamu. „Byl jsem mnohem častěji u balonu, než jsem byl doteď zvyklý,“ popisoval.

Rodák z Rio de Janeira, jenž má podle transfermarktu také italský pas, trávil v Londýně posledních pět let. Na východ Čech se přesunul sám, rodina jej podporuje na dálku právě z Anglie.

„Pro rodiče je tak mnohem snazší si z Londýna vyhledat zápasy na internetu. Další část rodiny mám ale i v Brazílii, u ní předpokládám, že už Pardubice nesledují,“ říkal Rosa.

S krajánkem Leandrem Limou se v pardubické kabině domluví portugalsky, jinak ale používá angličtinu. „Už jsem se naučil i některá česká slova, ale na hřišti dávám přednost angličtině. Pokyny jsou jednoduché a není to takový problém,“ přiblížil Rosa.