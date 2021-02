Na Slavii jen běhání nestačí, posteskl si kouč Pardubic

Překvapení, jako se stalo na začátku sezony, kdy Pardubice remizovaly se Slavií 1:1, se nekonalo. Nováček utkání prohrál 0:3. Utkání mělo začít v 18.30, ale kvůli mrazivému počasí se začátek posunul už na 16. hodinu.

Skóre otevřel již v devatenácté minutě útočník Kuchta po chybě Hlavatého, který ztratil míč ve vlastním pokutovém území.

Druhá branka na sebe nenechala dlouho čekat. Po útočné akci Pardubic se do brejku dva na jednoho dostal Provod, který posunul na Kuchtu a ten Boháčovi znovu nedal žádnou šanci.

Pardubičtí chtěli i tak hrát dál kombinační fotbal a na rozdíl od jiných týmů jen nebránili. Ke konci první části vyvíjeli na Slavii tlak už na její polovině, na což sešívaní nejsou v lize moc zvyklí. „Pokouší se hrát kombinačně, dopředu a díky tomu to byl zápas nahoru dolů se šancemi na obou stranách,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Aktivní hra Pardubic gradovala ve třiatřicáté minutě, kdy se k míči ve vápně domácích dostal Dominik Kostka, který je ve východočeském týmu teprve od začátku kalendářního roku. I přesto dostal důvěru v základní sestavě v tak náročném utkání. Jeho pokus však Kolář skvělým zákrokem zlikvidoval.

„Kdybychom před poločasem proměnili šanci a snížili, možná by to trochu změnilo průběh utkání. Ale Slavia dnes měla hru natolik v moci, že ani ten gól na 2:1 by asi o utkání nerozhodl,“ mínil trenér Pardubic Jaroslav Novotný na pozápasové tiskové konferenci.

Od té chvíle ale hrála téměř už jen Slavia. V obrovské šanci byl v osmatřicáté minutě domácí Olayinka. Brankář hostů Boháč vyběhl ze svého pokutového území pro míč, u něj však byl dříve právě Olayinka. Ten ale překvapivě netrefil úplně prázdnou branku soupeře.

Na konci prvního poločasu dostal Sima, zřejmě nejvíce sledovaný hráč z celé ligy, míč za brankovou čáru. Dvanáctý gól v sezoně si však kvůli ofsajdovému postavení nepřipsal, gól nebyl uznán.

Dominance mistra pokračovala i ve druhém poločase, kdy hosty téměř nepustil k balonu.

„Věřili jsme, že jsme schopni to zvládnout fyzicky. Ale pokud se chceme Slavii vyrovnat, musí tam přijít i fotbalová kvalita, a ta nám dnes chyběla. Nesmíme dělat takové individuální chyby, po kterých jsme dostali góly. Pokud na Slavii prohráváte 0:2, už je to hodně těžké,“ hodnotil Novotný.

V třiapadesáté minutě se navíc blýskl krásným gólem Nicolae Stanciu, který za šestnáctkou hostů vyslal technickou střelu k tyči, se kterou nemohl Boháč vůbec nic dělat, a míč tak skončil v pravém dolním růžku.

„Podali jsme velmi dobrý výkon. Byl to velmi koukatelný zápas i díky soupeři, kterého musím pochválit za přístup,“ dodal Trpišovský, který do základní sestavy Slavie po letech vrátil dobře známého Simona Deliho. Ten přišel na hostování z belgických Brugg. „Simona hodnotím pozitivně. Ukázal, co jsme si mysleli, že rychle zapadne do systému hry. Od doby, co odešel, se ještě zlepšil v rozehrávce. Umí řídit mužstvo, je to velká osobnost,“ komentoval Deliho Trpišovský.

Sešívaní, tabulkově nejlepší český tým, odehrají 18. února pro diváky velmi zajímavé utkání, a to v play off Evropské ligy proti Leicesteru, který je aktuálně třetí v anglické Premier League. Do odvety pak nastoupí v Leicesteru 25. února.

Úřadující mistr je stále s jednapadesáti body na první příčce Fortuna ligy. Pro Pardubice byl hlavní cíl udržet nejvyšší soutěž. Po devatenáctém kole jsou s osmadvaceti body na deváté příčce tabulky.