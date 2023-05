Nabudilo nás to na baráž, potěšila pardubické fotbalisty výhra v Ostravě

Jestliže jedním z ústředních přání realizačního týmu pardubických fotbalistů i samotných hráčů bylo, neztratit v utkání v Ostravě, v němž už o nic kruciálního nešlo, směrem k blížící se baráži tvář a správný drajv, podařilo se.

Pravda, po trochu divokém průběhu. Hosté na Baníku inkasovali už zhruba po třiceti vteřinách. V 51. minutě však po druhé trefě Darmovzala, již proložil přesný zásah Krobota, o dvě branky vedli, pak Baník snížil z penalty a Pardubičtí mu opět odskočili na dva góly, když se prosadil střídající „kanárek“ Lima.

„Dostali jsme brzký gól, který nám ale pomohl, díky němu jsme se nastartovali,“ mínil Robin Hranáč, jeden z pardubických stoperů. „Pak jsme celý zápas ovládali, šli jsme do vedení a zbytek odehráli dobře takticky. Produktivita byla skvělá, bylo příjemné to zezadu pozorovat. Jsem moc rád, před baráží nás to nabudilo.“

Program Pardubice v baráži o I. ligu 1. zápas čtvrtek 1. června Příbram – Pardubice 17.30

2. zápas neděle 4. června Pardubice – Příbram 17.00 CFIG Arena Pozn.: Na baráž platí sezonní permanentky, o prodeji ostatních vstupenek bude klub brzy informovat.

Výsledek značí, že si Východočeši pojistili čtvrté místo ve skupině o záchranu, a baráž proto zahájí ve čtvrtek v Příbrami, jež obsadila třetí příčku ve druhé lize. Zda bude domácí prostředí pro nedělní odvetu i skutečnou, a ne pouze teoretickou výhodou, to se pochopitelně teprve uvidí.

„Příbram je bývalý ligový tým, který na začátku sezony vedl druhou ligu. Ukazoval kvalitu, ale my ji máme myslím větší a musíme to zvládnout,“ řekl obránce Hranáč. „Oproti Baníku to s ní budou úplně jiná utkání, mnohem víc o bojovnosti. Půjde o holý krk,“ srovnával.

Trenér Kováč v Ostravě oproti předchozímu vítěznému duelu s Jabloncem (2:0) ze základní sestavy vynechal pětici hráčů. Z těch, kteří zůstali, se v lize premiérovými a, dlužno podotknout, zkušenými přesnými zakončeními blýskl Darmovzal. Záložníci Hlavatý a Janošek se do hry dostali až po pauze.

„Střeďáci nás táhnou celé jaro, potřebovali si odpočinout. Ale líbili se mi všichni střídající hráči, kteří na jaře nedostávali tolik prostoru. Jako Tíša, Heli, Krobík (Emil Tischler, Matěj Helešic a Ladislav Krobot) i další,“ sdělil trenér Radoslav Kováč.

Velkolepě se i přes dvě inkasované branky představil gólman Markovič, který už s Jabloncem po zranění rumunské jedničky Nity odchytal poločas — Baníku zlikvidoval slušnou řádku tutovek. Za zmínku nepochybně stojí i forvard Huf, jenž v závěru v obraně Ostravy společně s Limou rozfoukal slušný vítr.