Pardubický kouč Krejčí: Nerad bych se tady dožil uspokojení

„Po těch dvou narvaných sezonách jsem se hodně těšil. V Chorvatsku nebyla taková vedra jako tady, moře osvěžilo, takže dobré. Opravdu jsem si vyčistil hlavu a nějaký čas teď zase vydržím. Hlavně ale doufám, že si odpočali hráči,“ přál si Krejčí. Poprvé je viděl na trávníku v úterý na úvodním tréninku Pod Vinicí, během kterého se hrál modelový zápas.

„Viděl jsem nasazení, byla to jízda. Je znát, že noví kluci se chtějí porvat o své místo, líbilo se mi to,“ pochvaloval si Krejčí.

Obavy ale přece jen měl. Den předtím totiž Východočeši absolvovali vstupní testy na FTVS v Praze. „Na nich se jde opravdu do krve, takže jsem si myslel, že to bude horší, ale všechno v pohodě. V pondělí i v úterý,“ řekl Krejčí. „Den před testy jsem akorát volal Pavlovi Černému, abych nebyl zděšený (směje se v narážce na Černého váhu), ale i to bylo dobré. Všichni prošli až na Martina Šejvla, ten má ale každoročně problémy s tlakem, takže žádná výjimka,“ dodal.

Noví hráči FK Pardubice Záložníci: Michal Beran (Slavia, hostování), Lukáš Červ (Slavia, hostování), Lukáš Cienciala (Baník, hostování), Ladislav Dufek (Ml. Boleslav, na zkoušku), Junior Ramos (Brazílie, přestup)

Obránci: Marin Vujcic (Hajduk Split, na zkoušku), Jan Halász (Plzeň, v jednání), Milan Sekera (Trnava, na zkoušku)

Brankář: Jakub Markovič (Slavia, hostování)

Ve vážnějším tónu už však mluvil o nadcházející sezoně, která Pardubicím začíná na den přesně za měsíc doma s Karvinou. „Minulý rok už je historie, teď jsem klukům říkal, že bych se tady nerad dožil nějakého uspokojení nebo že někdo nebude hladový,“ řekl Krejčí. Jeho kádr aktuálně čítá 25 hráčů a tři brankáře včetně devíti nových mladíků. První řez kádrem může přijít už v sobotu po přáteláku se Zbrojovkou, ve kterém dostanou prostor právě příchozí hráči.

„Neříkám, že když se někomu nepovede přihrávka, tak ho hned vyřadíme, ale záleží na tom, co budeme očekávat od konkrétního postu. Jak se na něm hráč bude chovat, jaký projeví zájem o hru, taktiku, souboje... Nebude příjemné se případně hned s někým loučit, ale leccos se už dá vypozorovat,“ uvažoval Krejčí.