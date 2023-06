Nechat na hřišti všechno je základ, říká před baráží pardubický Darmovzal

„Bylo to trochu nečekané, ale hlavně po přestávce jsme ožili. Přišlo mi, že jsme všude dřív, měli jsme každý balon,“ ohlížel se 22letý záložník Denis Darmovzal za klíčovou pasáží ostravského klání.

Závěr nadstavby proti Jablonci a poté Baníku se vašemu týmu vydařil náramně, oba duely jste vyhráli. Jak se vám po nezdaru se Zlínem podařilo tak rychle se sebrat? Rozhodující gól na 1:2 po chybě Florina Nity v 86. minutě, který Ševce přiblížil na jediný bod, musel být šok...

To byl, velký. Noc po Zlínu byla hrozná. Ale druhý den jsme se tu sešli, řekli si, že to hodíme za hlavu a že s Jabloncem musíme zvítězit.

Což se povedlo a na Baníku jste si chtěli směrem k baráži podržet formu a vítězného ducha. Jenže jste inkasovali už ve 26. vteřině. Co jste si pomyslel?

Hlavou mi toho prolétlo dost, zamávalo to se mnou. Ale v zápase zase není čas se tím zaobírat. Otřepali jsme se z toho a utkání nakonec zvládli dobře. Na druhou půli jsme se v kabině správně nahecovali.

Janošek dostal pokutu 60 tisíc za žluté karty Mezi hráči, potrestanými po dohrání první ligy dle regulí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace pokutou za nasbírané karty, figuruje i pardubický záložník Dominik Janošek. Ten obdržel čtvrtou žlutou kartu v závěrečném utkání na Baníku (vítězství Pardubic 4:2), a zaplatí proto 60 tisíc korun. Po jejich úhradě už nebude nic bránit tomu, aby za Východočechy nastoupil v baráži proti Příbrami, která startuje dnes v 17.30 na stadionu U Litavky.

Zaznamenal jste první dvě branky v nejvyšší soutěži, premiérově se potom trefil i Brazilec Lima. Už vás někdo zkasíroval?

Ještě ne, ale všichni už mi říkali, že to je za „pokutku“, takže to přijde.

Při úvodním gólu sehrála zásadní roli perfektní nahrávka Vojtěcha Sychry, že?

Jo. On to měl na dlouhou nohu, já ani nepočítal s tím, že mi to dá tak přesně. Naběhl jsem si dobře mezi stopery, přebral balon. Možná jsem se i trochu lekl, že jsem tam takhle vyplaval... Nejdřív jsem to chtěl uklidit po zemi k tyči, ale brankář Baníku (Martin Hrubý) si hned lehl, tak jsem ho jenom přehodil.

Už předtím jste v zápasech měl nějaké šance, jednu tutovku vám teď v první půli lapil i gólman Hrubý. Kde se ve vás potom vzala ta chladnokrevnost v zakončení?

Nevím; možná mi pomohlo, že mě trenér posunul o řadu výš, na desítku, mohl jsem se víc soustředit na ofenzivu a nemusel si držet prostor jako na šestce mezi stopery. Tam spíš tvořím hru — sice můžu sem tam vyjet, ale ne tak často.

Čeká vás baráž s Příbramí. Jak byste soupeře charakterizoval?

Víme, že mají Tomáše Wágnera, nejlepšího střelce druhé ligy. Toho si budeme muset pohlídat. Jinak hráče Příbrami moc neznám, uvidíme na videu.

Stoper Robin Hranáč mluvil o tom, že to bude hodně o bojovnosti. Vidíte to podobně?

Určitě. Musíme tam nechat všechno, to bude základ. Nějaký gól nám tam pak padne. Musíme být důrazní, nevypustit žádný souboj.

Povzbudí, že jste se proti Jablonci a Baníku solidně rozstříleli? Věříte si víc?

Asi jo. Na Baníku už jsme měli jistou baráž, mohli jsme být v klidu. Sebevědomí šlo v závěru nadstavby nahoru, v kabině to funguje, všechno je, jak má být.

Projevilo se to i v tom, že to na Baníku s přehledem odkopala i kombinovaná sestava?

Jednoznačně. Kluci, co dlouho nehráli, to zvládli výborně, třeba Emil Tischler.

Co říkáte na to, jaké výkony předvádí po zranění Florina Nity brankář Jakub Markovič?

Klobouk dolů. Kuba Florina parádně zastoupil už v zápase s Jabloncem a na Baníku nás taky párkrát zachránil. Musím ho pochválit.