Pardubice mají virtuální fotbalový titul ze hry FIFA 21

„Je to neskutečný pocit,“ řekl jeden z členů pardubického týmu Matěj Mikan alias „Miki“ pro televizní kanál ČT sport, který finále přenášel živě.

Mikanovým kolegou byl během play off Dominik Čermák zvaný „seron001“ a společně vedle téměř desetikilové trofeje pro vítěze e:Ligy získali také finanční odměnu ve výši 80 tisíc korun, ale především si zajistili účast v předkole play off Global Series, což by se dalo přirovnat k fotbalové Evropské lize či Lize mistrů.

„Je to to nejvíc, co jsme mohli získat. Hned jak skončil poslední zápas, tak prvotní byla radost právě z Global Series. Jsou v ní teď čtyři Češi a těší mě, že mezi nimi můžu být právě já s Mikim,“ řekl Čermák.

Ten ve druhém finálovém zápase přestřílel slávistu Jakuba Pudila 4:3 a navýšil vedení Pardubic na 2:0, které pak v rozhodujícím utkání výhrou 1:0 potvrdil Mikan, jenž tak navázal na svůj úspěch z úvodního zápasu finále, kdy přehrál Michala Drasticha 3:1.

„Soupeře známe, ale dobře jsme se na něj připravili také podle streamu z nedělního semifinále Slavie se Spartou (výhra týmu z Edenu 3:2 na zápasy),“ řekl Mikan. „Když jsme pak nad Slavií vedli 1:0 a 2:0 na zápasy, hráli jsme už uvolněně,“ dodal Čermák.

Pardubice k triumfu dokráčely na první pohled poměrně hladce. Ve čtvrtfinále vyřadily Mladou Boleslav 3:0 na zápasy a v další sérii mezi nejlepšími čtyřmi následně přehrály i plzeňskou Viktorku 3:1.

Východočeši tak navázali na loňské prvenství ve finále e:MOL Cupu a získali prestižní double.

V komunitě esportů dokázali Mikan s Čermákem napodobit kolegy z hokejových Pardubic, kteří nedávno ovládli 2. ročník Enyaq hokejové ligy. Ve finále porazili Litvínov 3:2 na zápasy.