Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

„Hodilo se mi, že jsem tam mohl strávit nějaký čas. Bylo hezké počasí, takže jsem si to moc užil. Ale samozřejmě jsem taky trénoval, abych byl připravený na další zápasy,“ popsal Godwin.
Konkrétně hned na ten sobotní: Pardubice v 15 hodin nastoupí na pražské Julisce v (pořád ještě) záchranářském duelu proti Dukle.
„Pro celý tým i celé město jde o velmi důležitý zápas. Doufám, že ho odehrajeme co nejkvalitněji a zvítězíme. Klíčové bude bojovat jeden za druhého a proměňovat šance,“ plánoval Godwin.
Jeho mančaft bude ve venkovním prostředí opět hnát početný výjezd fanoušků na tribunách. Do Prahy míří plný autobus (odjíždí ve 12:30 hodin od pardubického stadionu) a řada dalších příznivců vyráží po vlastní ose vlakem.
„Vidět fanoušky v ochozech, to je vždycky radost. Obzvlášť na stadionu soupeře,“ pochvaloval si Godwin. „Chtějí vítězství stejně jako my, musíme se jim odvděčit dobrým výkonem a a udělat jim radost,“ dodal Godwin.
V Pardubicích zaujal prakticky okamžitě po svém zmíněném příchodu ze severu. Do statistik se sice zatím zapsal právě jen „díky“ červeným kartám, je však otázkou času, než některý z jeho přesných centrů skončí někomu na hlavě a následně v bráně...
„Česká liga je dobrá. Intenzivní, musíte být připravený na každý souboj, mít hodně na trénováno. V opačném případě máte smůlu,“ smál se Godwin.
Na jaře zatím zasáhl do šesti ze sedmi pardubických duelů. V drtivé většině jako střídající hráč, naposledy v Boleslavi však poprvé absolvoval kompletních devadesát minut.
„Snažím se podávat co nejlepší individuální výkony, ale o něco víc se možná soustředím hlavně na ty týmové. Jsme jedna rodina a v takhle vyrovnané tabulce je potřeba každý bod,“ uvědomoval si Godwin.
Východočeši jich v letošní sezoně zatím nastřádali 29, což jim aktuálně zaručuje desátou příčku o bod před jedenáctými Teplicemi, které v sobotu nastoupí v Plzni.
Účast v prostřední skupině po základní části, ze které zbývá odehrát čtyři zápasy včetně toho sobotního, je pro Pardubice snová. Stále však hledí hlavně na to, jak se vyhnout účasti v baráži, o přímém sestupu nemluvě.
Ten má teď „na triku“ právě Dukla.