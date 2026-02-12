Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Godwina chybně vyloučil sudí Jan Všetečka poté, co pardubický hráč v souboji po dohrání míče došlápl na kotník domácímu Gibrilu Sossehovi. Videorozhodčí nezasáhl. Komise rozhodčích v pondělí uvedla, že nešlo ani o přestupek.
Disciplinární komise proto řízení s Godwinem zastavila. „Můžeme tak učinit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. Taková situace v případě vyloučení hráče Godwina nastala,“ poukázal předseda komise Jiří Matzner.
„Přestože obránce obdržel během zápasu přímou červenou kartu, komise rozhodčích FAČR na základě podaného protestu hostujícího týmu dospěla k závěru, že v daném momentu hráč východočeského klubu nespáchal přestupek proti pravidlům fotbalu. Protest byl proto vedením soutěže vyhodnocen jako důvodný,“ řekl Matzner a dodal, že Godwin nedostal žádný trest a může nastoupit v nejbližším soutěžním utkání.
Karvinský Jiří Fleišman si nezahraje jeden zápas za vyloučení v Teplicích.
Sparta dostala pokutu 50 000 korun za nesportovní chování fanoušků v prvním jarním kole na Dukle, kde použili pyrotechniku a poškodili zařízení stadionu.