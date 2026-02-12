Chance Liga 2025/2026

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Autor: ,
  16:44
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21. ligového kola na stadionu Bohemians vyloučen chybně. Sparta za nevhodné chování fanoušků dostala pokutu 50 000 korun.

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku | foto: Vostárek JosefČTK

Godwina chybně vyloučil sudí Jan Všetečka poté, co pardubický hráč v souboji po dohrání míče došlápl na kotník domácímu Gibrilu Sossehovi. Videorozhodčí nezasáhl. Komise rozhodčích v pondělí uvedla, že nešlo ani o přestupek.

Disciplinární komise proto řízení s Godwinem zastavila. „Můžeme tak učinit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. Taková situace v případě vyloučení hráče Godwina nastala,“ poukázal předseda komise Jiří Matzner.

„Přestože obránce obdržel během zápasu přímou červenou kartu, komise rozhodčích FAČR na základě podaného protestu hostujícího týmu dospěla k závěru, že v daném momentu hráč východočeského klubu nespáchal přestupek proti pravidlům fotbalu. Protest byl proto vedením soutěže vyhodnocen jako důvodný,“ řekl Matzner a dodal, že Godwin nedostal žádný trest a může nastoupit v nejbližším soutěžním utkání.

Karvinský Jiří Fleišman si nezahraje jeden zápas za vyloučení v Teplicích.

Sparta dostala pokutu 50 000 korun za nesportovní chování fanoušků v prvním jarním kole na Dukle, kde použili pyrotechniku a poškodili zařízení stadionu.

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Češi se dozví soupeře v Lize národů. Můžou dostat Chorvaty i obhájce z Portugalska

Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček se raduje z páté branky v síti...

Čeští fotbalisté se dozví, na které tři týmy narazí po návratu do elitní divize Ligy národů. Při losu v budou ve čtvrtém koši, z toho prvního mohou dostat například obhájce Portugalce, či úřadující...

12. února 2026  17:15

UEFA nesdílí Infantinův postoj. Ruské týmy se do jejích soutěží zatím nevrátí

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Před několika dny návrat Ruska do mezinárodních soutěží veřejně podpořil Gianni Infantino, šéf světového fotbalu. Postoj Evropské fotbalové unie (UEFA) se ale nemění a ta návrat ruských týmů do svých...

12. února 2026  17:12

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli...

12. února 2026  14:19

Poslední tým ligy potvrdil trenéra. Duklu povede prvoligový debutant Šustr

Trenér Pavel Šustr.

Fotbalisty pražské Dukly povede trenér Pavel Šustr. Pro jednapadesátiletého bývalého obránce to bude premiérové angažmá v první lize, k poslednímu týmu nejvyšší soutěže se přesunul od české...

12. února 2026  12:26,  aktualizováno  13:55

Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Nedávno se s podobnou situací potýkala Slavia, teď pro změnu česká fotbalová asociace. Ta po zahájení předprodeje vstupenek na březnové zápasy národního týmu v baráži o mistrovství světa odhalila...

12. února 2026  13:42

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Trenérská štafeta v Nottinghamu nekončí. Dokoučoval Dyche, hledá se finišman

Sean Dyche, trenér Nottinghamu, během utkání s Fulhamem.

Už potřetí během jedné sezony Premier League propustil Nottingham Forest trenéra. Po středeční bezbrankové remíze s Wolverhamptonem skončil Sean Dyche, jeho angažmá trvalo 114 dnů. Fotbalový klub,...

12. února 2026  9:45

Bořile, volím si tebe! Slavia přichází se sérií sběratelských kartiček

Fanoušci Slavie si nyní mohou pořídit sběratelské kartičky svých oblíbených...

Sbírání kartiček je fenomén. Děti i dospělí je pořizovali a vyměňovali v 90. letech i dnes. Fotbalová Slavia nyní přichází spolu se společností SportZoo s vlastní samostatnou kolekcí unikátních...

12. února 2026  9:01

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

City se přiblížili Arsenalu, Wolves i s Krejčím remizovali v Nottinghamu

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu (uprostřed) v utkání proti Nottinghamu

Jeden český fotbalový reprezentant alespoň trochu pomohl druhému. Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem ve vloženém kole Premier League remizoval 0:0 v Nottinghamu, který je hlavním soupeřem West Hamu,...

11. února 2026  23:11

Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na...

11. února 2026  21:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.