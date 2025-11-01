ONLINE: Pardubice - Dukla Praha 1:0, domácí potvrzují vzestup, gól dává Krobot

Pardubice jsou s Plzní jediným týmem v lize, který v říjnu vyhrál dva zápasy. A ze dna tabulky, na kterém ležely ještě po jedenáctém dějství, se posunuly na třináctou příčku.
Vítězství nad Karvinou oslavily ještě pod dočasným koučem Krejčím, následně s novým trenérem Trousilem zdolaly Mladou Boleslav a remizovaly ve Zlíně.
Když poslední místo opustily, klesla na něj právě Dukla. Ale po minulém vítězství nad Slováckem dostala pod sebe právě pokořeného soupeře, v krizi se topící Baník i Mladou Boleslav.
34. L. Krobot
J. Šerák - R. Saarma, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - J. Řezníček, S. Šimek, V. Patrák - V. Sychra, L. Krobot, A. Tanko
R. Matrevičs - D. Hašek, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Isife, S. Tijani, M. Čermák, Z. Šehovič - M. Kroupa, M. Černák, J. Kadák
L. Charatišvili, F. Šancl, J. Noslin, D. Teah, M. Lexa, F. Vecheta, M. Surzyn, T. Solil, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos
M. Traore, D. Velasquez, M. Ambler, Š. Šebrle, J. Peterka, D. Kozma, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný, T. Jedlička, J. Fokam
24. D. Hašek