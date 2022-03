Slabá obrana vzala Budějovicích šanci na první venkovní výhru

Podvanácté nastoupili na hřištích soupeřů, v rovné polovině soubojů neprohráli. Zároveň však českobudějovičtí fotbalisté v této sezoně nejvyšší soutěže venku nadále nevyhráli. Mnohdy k tomu přitom byli hodně blízko. Stejně jako v sobotním duelu na hřišti pražských Bohemians, kde hostují pro své domácí zápasy Pardubice.

Bod za výsledek 3:3, když třikrát dotahujete náskok soupeře, to na první pohled vypadá jako slušný počin. Jenže Jihočeši odjížděli domů spíše zklamaní. Dvě ze tří inkasovaných branek soupeři vysloveně darovali, ani při té úvodní nebyla českobudějovická defenziva stoprocentní.

Trenér David Horejš bod i kvůli průběhu střetnutí musel brát. Ale úplně spokojený rozhodně nebyl. „Mrzí mě, jaké jsme dostali góly. Řešení takových situací musí být úplně jiné, zvlášť na takovém terénu. To nás připravilo o lepší výsledek,“ uvědomil si.

Při prvním gólu se kolem Micka van Burena snadno prohnal pardubický Cadu, přihrávkou našel na malém vápně nekrytého Tomáše Solila a ten balon usměrnil do sítě. Při druhé brance do vápna vlétl David Huf, přetlačil bránícího Pavla Nováka s Patrikem Hellebrandem, pak ještě sám Novák nechtěně přistrčil míč Kamilu Vackovi, jenž se zblízka trefil přesně k tyči.

Největší zaváhání předcházelo třetí brance domácích. Zkušený stoper a kapitán Martin Králik nepřesným pasem hledal ve vlastním vápně Lukáše Havla, ten ve skluzu zasáhl Solila, který upadl na zem. Sudí Miroslav Zelinka sice nejprve penaltu nenařídil, po zásahu videorozhodčího už ale musel ukázat na penaltový puntík.

„Soupeři nabídneme laciné góly, možná je to naše nekoncentrovanost. Vzadu jsme přitom dost zkušení na to, abychom si tohle pohlídali. Ale opakuje se to,“ přiznal budějovický záložník Jakub Hora.

On stejně jako všichni přítomní po zákroku sledovali až komickou situaci, kdy se rozhodčí chtěl podívat na opakovaný záběr u videa. Obrazovka však nefungovala, čemuž nepomohl ani přivolaný technik. Zelinka se tak musel ujistit až u jednoho z kameramanů.

„Bylo to strašně nepříjemné, venku ještě není teplo na to, abychom tam deset minut stáli. Emoce z vás vyprchají, pak z toho ještě dostanete gól na 2:3. Rozhodčí dostal informaci do sluchátka, že je to penalta, ale musel se na to ještě jít podívat. Takže jsme vlastně jen čekali, až to potvrdí,“ litoval.

Prodlevy štvaly i Horejše. Víc ho však trápily chyby vlastních hráčů. „Bylo to hrozné. Pokud je penalta, tak se má kopnout a hrát dál. Takové čekání neprospěje nikomu. Pak ještě dostanete gól a musíte to dohánět. Takové situace by měl hodnotit trenér Petr Rada,“ glosoval.

Pozice Dynama v tabulce se tak příliš nemění. Po víkendu sice kleslo na sedmou příčku, šestou Mladou Boleslav však drží na rozdíl jediného bodu. Zbytečných ztrát i přes dobré výkony však černobílým přibývá. „Vyhrát dva zápasy navíc, tak jsme v pohodě v šestce, protože rozdíl mezi pátým a šestým místem je obrovský. Je to škoda, ale nechceme slevovat ze stylu, který nám doma většinou přináší tři body,“ popsal Hora, který povedenou střelou ze střední vzdálenosti skóroval v závěru první půle.

Osm bodů od baráže

Pozice ve středu tabulky je však zrádná, týmy jsou hodně vyrovnané. České Budějovice dělí šest kol před koncem základní části osm bodů od barážových pozic, což při tříbodovém systému není moc. Zároveň je jen čtyři body pod Dynamem jedenáctý Zlín, který by nyní už spadal do skupiny o záchranu. A té se chtějí prioritně vyhnout všechny týmy od šestého místa níž.

„Mohli jsme být jinde. Spartu i Plzeň jsme doma přehráli, ale ani jednou nedali gól, jednou remizovali a jednou prohráli. V tom je ten rozdíl mezi těmito týmy a námi. S Plzní jsme byli jasně lepší, měli možnosti, ale gól nedali. Oni z jediné šance udeřili,“ srovnal kouč Horejš.

Jihočeši v jarní části ještě nevyhráli, v součtu s podzimem remizovali v pěti z posledních šesti duelů. Aby se jim snáze dýchalo a nemuseli koukat tolik pod sebe, potřebovali by opět zvítězit co nejdříve.

Los ale znovu nemají moc snadný. Budějovičtí v neděli hostí v dalším ligovém kole Jablonec, pak zamíří na hřiště mistrovské Slavie.