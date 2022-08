Spoustu šancí, gól žádný. Nic extra bychom neměnili, zní z Pardubic

I to byl jeden z dílčích důvodů nešťastné porážky domácích Pardubic 0:2 ve vršovickém Ďolíčku od Dynama České Budějovice.

„Standardek jsme měli moc. Podle mě je taková situace půl gólu, a my z toho nic nevytěžili,“ litoval středopolař, který přesto byl, v kladném slova smyslu, asi nejvýraznější postavou Východočechů.

Spolupráci v nadupané záložní řadě s kamarádem z Plzně Michalem Hlavatým a Tomášem Solilem si jinak pochvaloval.

„Myslím, že bylo poznat, že si rozumíme, rotace se nám dařila. I v tréninku to vypadá dobře. Jen je tam ta kaňka, že po Budějovicích nemáme ani bod. Možná jen musíme lépe dostupovat hráče, když letí centr. Nic bych na tom extra neměnil,“ přemítal Janošek.

Tomlova tutovka, Černého břevno, Vackova unáhlená koncovka ve vápně, několik neúspěšných pokusů výše zmíněného tria záložníků. To je stručný výčet pardubických šancí v zápase.

„Na první ligu jich bylo až moc, tolik se jich obvykle nevidí. Musíme je proměňovat, ať to měl Tomlík, nebo se tam skvěle dostal Rum (nový kapitán týmu Pavel Černý). Kdybychom v utkání vedli 2:0 my, tak by se nikdo nedivil,“ komentoval to Janošek.

Místo toho však vzápětí po úvodních možnostech Pardubic skórovaly Budějovice — po střele Hellebranda a smolné teči stopera Tomla, který míč přizvedl mimo dosah brankáře Markoviče.

„Že pak dostaneme takhle blbý gól, to je prostě fotbal. Bylo to smutné, ale hráli jsme dál, byly i další šance, ale produktivita nulová,“ shrnul Janošek.

Pravda, Hellebrandova trefa s aktivitou domácích nijak neotřásla, to až Králikova pojistka výsledku po rohu z 67. minuty.

„My jsme si i v poločase v šatně říkali, že musíme hrát pořád stejně, nic neměnit, a když to řeknu sprostě, dotlačit tam gól klidně koulema... Ale jak Budějovice daly na 2:0, už to na nás nějak spadlo. Síly došly, na všechno jsme se nadřeli. Pak už to bylo těžké. Předtím jsme si přitom říkali, že s takovou hrou nemůžeme prohrát; ale stalo se a pojedeme tu porážku odčinit do Plzně,“ předeslal Janošek.