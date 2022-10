S Brnem půjde vzít hru pod svá křídla, věří pardubický záložník Sychra

A pokračuje: „Bude to určitě odlišný zápas než minule na Spartě. Brno podle mě bude zataženější, ne tak fotbalové. Myslím, že budeme mít větší možnost vzít hru pod svá křídla. Jinak do toho jdeme úplně stejně, každé utkání teď musíme zvládnout. Chystáme se na to, snad se to povede.“

Na Letné Pardubice, v tabulce nejvyšší soutěže nadále poslední, nakonec 2:5 prohrály; mužstvo však v průběhu mače dokázalo srovnat dílčí stav na 1:1 a později právě zásluhou Sychry snížit na 2:3.

„Konečný výsledek je hodně krutý. Všichni jsme byli nadšení, jak jsme do toho vstoupili, nebáli jsme se hrát, Sparty jsme se nezalekli. Zpětně nás mrzí, že když jsme dali gól, nedostali jsme Spartu na delší dobu pod tlak. Pokaždé jsme naopak hned zase inkasovali... Mohli jsme z toho vytěžit mnohem víc,“ míní Sychra.

Na vině bylo i ledabylé bránění standardek a obecně centrů ze stran do vápna, Pardubice v takových situacích vzadu „hořely“.

„Je to velká škoda, věděli jsme, jak si to máme hlídat, pak už to je osobní zodpovědnost. Ale takové hloupé fauly blízko vlastní brány vůbec nesmíme dělat,“ zdůrazňuje pardubický halv.

Jeho gólová trefa byla výstavní, podobně jako předchozí rána spoluhráče Janoška. Do voleje se Sychra přesně opřel chvilku poté, co na hřiště v 66. minutě vyběhl jako náhradník.

„Jsem rád, že se mi to takhle podařilo, i když ten zápas skončil naší prohrou. Že bych dal gól na Spartě, jsem si předtím neuměl ani představit. Je to moje druhá letošní branka - doufám, že to takhle bude pokračovat,“ přeje si Sychra.