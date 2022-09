S Bohemkou nás čeká válka, tuší pardubický kouč Kováč

Není toho moc, oč by se pardubičtí fotbalisté mohli před nedělním derby s Bohemians 1905 v pražském Ďolíčku opřít. Ale něco se snad přece jen najde. V loňské sezoně se Pardubičtí včetně zápasu ve skupině o záchranu s Klokany utkali celkem třikrát a pokaždé je dokázali přemoci (podrobněji viz box), takže se zdá, že na nejbližšího soka „umějí“.

„S Bohemkou (aktuálně sedmou) to bude válka. Před reprezentační přestávkou je opravdu potřeba urvat nějaké body,“ vyhlásil na webu FK Pardubice jeho nový trenér Radoslav Kováč, jenž v úterý převzal na lavičce štafetu od dočasného kouče Pavla Němečka.

Středeční druhé kolo národního poháru, v němž se letos mimochodem ukázaly premiérově, ale Pardubicím ze současného marastu zrovna nepomohlo. Účastník ČFL B Slovan Velvary Východočechy z MOL Cupu vyřadil 1:0 a přivodil jim už šestou porážku v řadě.

„Vyřazení z poháru je pro nás určitě problém. Hlavně kvůli sebevědomí jsme chtěli zvítězit, bohužel jsme tečovanou střelou dostali gól do šatny a stav nedokázali otočit,“ rekapituloval Kováč.

Důvod vypadnutí spatřoval v tom, že se jeho svěřenci obtížně protloukávají do koncovky.

„Měli jsme nějaký tlak a střely z dálky, ale že bychom se dostali do vyložené šance, to úplně ne. Musíme se zlepšit hlavně v předfinální fázi a v efektivitě,“ konstatoval trenér. „Potřebujeme to hlavně co nejdříve výsledkově zlomit, aby si i hráči začali věřit. Musíme se rychle oklepat,“ burcoval.

Přestože se mu s protivníkem ze třetí ligy nepodařilo přerušit pokračující sérii neúspěchů, ve hře registroval potenciál. „Když vidím Vlčka, Hranáče, Tischlera, jenž se zvedl, ale i Sychru, který hru rozhýbal, tak mám dobrý pocit,“ řekl Kováč.