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Chance Liga 2026/2027

Výhra a gól. Krčík po debutu za Pardubice: Tak jsem si premiéru představoval

Autor:
  20:33
Přišel jako velká posila do obrany, při svém debutu ale Dávid Krčík pardubickým fotbalistům výrazně pomohl v útoku. Už ve 3. minutě zápasu s Bohemians 1905 vstřelil úvodní branku, jež přispěla k triumfu Východočechů v poměru 2:1.

Chance Liga 2026/27

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„Gól chutná výborně, takhle nějak jsem si svou premiéru v Pardubicích představoval,“ vyznal se 27letý rodák z Prievidzy po ráně zpoza vápna k pravé tyči.

„Hlavní ale je, že do reprezentační pauzy půjdeme s vítězstvím v zádech. Předvedli jsme dobrý výkon, i když tam samozřejmě byly nějaké rezervy,“ dodal stoper.

Jak byste duel s Bohemians charakterizoval?
Bylo to bojovné a celkově vyrovnané utkání. Rychlý gól nám pomohl, v první půli jsme měli víc ze hry my, jenom nás trochu srážely nepřesné kolmé nahrávky. Bohemka je zachycovala a byla nebezpečná z protiútoků. Po přestávce jsme také měli nějaké příležitosti, i za stavu 2:1, když už jsme mohli zápas ukončit, ale bohužel jsme je nepřeměnili. A báli jsme se až do poslední vteřiny, že soupeř vyrovná. Bohemka však chválabohu z nebezpečných centrů neskórovala a myslím si, že o ten gól jsme přece jen asi byli lepší.

Pokud jde o váš gól, prý jste chtěl původně centrovat.
Zpracoval jsem si balon a pak jsem ho chtěl poslat kolmicí na Tankyho (Abdullahiho Tanka), který by byl sám ve vápně. Ale nikdo na mě nevystupoval... Mohl jsem střílet i dřív, dal jsem si však ještě jeden delší dotyk a už byl vedle mě protihráč, takže v tu chvíli už jsem pálit musel. Zapadlo to tam, jsem za to velmi rád.

Pardubice - Bohemians 2:1, druhá výhra za sebou, rozhodl o ní Drchal

Pomůže to zaplašit případné zklamání z odchodu z Plzně, jestli ve vás nějaké přetrvává?
Já po něm nebyl nějak psychicky dole, jsem dost odolný. Neřeším to, soustředím se na Pardubice. Ty jsou pro mě prioritou, tabulkou musíme stoupat výš a výš. Teď jsme získali šest bodů ze dvou těžkých zápasů (před Bohemians Krčíkovo současné mužstvo porazilo 2:1 venku ostravský Baník) a po reprepauze nás čekají další náročná klání. Doufám, že se nám v nich bude dařit. Pokud jde o tu Plzeň, beru to s humorem, žádná zloba tam není.

Branka ze hry od obránce je velká nadstavba, ale vaše primární úkoly jsou jinde. Co byste řekl k situaci, kdy jste naopak inkasovali na 1:1?
Bohemka měla rychlý protiútok, byl tam sprinterský souboj Traorého s Matouškem. Vznikl z toho aut, Pražané to rychle rozehráli. Ve vápně se promísili hráči. Já hlídal Květa, trochu se mi vysmýkl, dostal pár metrů náskok a úspěšně zakončil. Myslím, že to bylo opravdu velice těžké, že by se takhle trefil v jednom z deseti případů. Byla to samozřejmě moje vina.

Fotbalisté Pardubic se radují z gólu Dávida Krčíka během zápasu pro Bohemians.

Asistent trenéra Tomáš Polách po vaší pohárové výhře v Kozlovicích (6:0) mluvil o tom, že jste na trávníku ztělesněná klidná síla a že byste v tomto smyslu mohl pomoci mladým hráčům, říci jim jak v defenzivě postupovat. Vidíte se v té roli? Je to vaše přirozenost?
Ano. S tím, jak získáte zkušenosti, do sebe tohle dostanete. A já jsem přicházel s tím, že je budu předávat. Máme tu hodně mladé mužstvo, jsem tu od toho, abych ho ještě víc stmelil a na hřišti organizoval. Nejsem tu na to ale sám. Mrzí nás, že je zraněný Patras (Vojtěch Patrák), ale máme tu Míšu Hlavatého, Denise Halinského a další. Navzájem si v tom pomáháme.

Vím, že tu jste jen krátce, ale jak se vám to zatím v obraně po boku Halinského a dalších zamlouvalo?
Nemůžu si na nic stěžovat. Snažím se vnímat taktické věci, které po nás vyžadují trenéři. Je to jiné než v Plzni – taktický plán, bránění i útočení. Na všechno si zvykám. Ale věřím, že během reprezentační pauzy to doladíme a bude to fungovat lépe a lépe.

Co je pro vás v tom kontextu největší změna?
Když jsem byl v Plzni, kouč preferoval osobní obranu jeden na jednoho. Tady se to střídá, většinou bráníme zónově, nebo se nějak přesouváte. Musíte se řídit podle toho.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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