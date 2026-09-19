Výhra a gól. Krčík po debutu za Pardubice: Tak jsem si premiéru představoval

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„Gól chutná výborně, takhle nějak jsem si svou premiéru v Pardubicích představoval,“ vyznal se 27letý rodák z Prievidzy po ráně zpoza vápna k pravé tyči.
„Hlavní ale je, že do reprezentační pauzy půjdeme s vítězstvím v zádech. Předvedli jsme dobrý výkon, i když tam samozřejmě byly nějaké rezervy,“ dodal stoper.
Jak byste duel s Bohemians charakterizoval?
Bylo to bojovné a celkově vyrovnané utkání. Rychlý gól nám pomohl, v první půli jsme měli víc ze hry my, jenom nás trochu srážely nepřesné kolmé nahrávky. Bohemka je zachycovala a byla nebezpečná z protiútoků. Po přestávce jsme také měli nějaké příležitosti, i za stavu 2:1, když už jsme mohli zápas ukončit, ale bohužel jsme je nepřeměnili. A báli jsme se až do poslední vteřiny, že soupeř vyrovná. Bohemka však chválabohu z nebezpečných centrů neskórovala a myslím si, že o ten gól jsme přece jen asi byli lepší.
Pokud jde o váš gól, prý jste chtěl původně centrovat.
Zpracoval jsem si balon a pak jsem ho chtěl poslat kolmicí na Tankyho (Abdullahiho Tanka), který by byl sám ve vápně. Ale nikdo na mě nevystupoval... Mohl jsem střílet i dřív, dal jsem si však ještě jeden delší dotyk a už byl vedle mě protihráč, takže v tu chvíli už jsem pálit musel. Zapadlo to tam, jsem za to velmi rád.
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Pardubice - Bohemians 2:1, druhá výhra za sebou, rozhodl o ní Drchal
Pomůže to zaplašit případné zklamání z odchodu z Plzně, jestli ve vás nějaké přetrvává?
Já po něm nebyl nějak psychicky dole, jsem dost odolný. Neřeším to, soustředím se na Pardubice. Ty jsou pro mě prioritou, tabulkou musíme stoupat výš a výš. Teď jsme získali šest bodů ze dvou těžkých zápasů (před Bohemians Krčíkovo současné mužstvo porazilo 2:1 venku ostravský Baník) a po reprepauze nás čekají další náročná klání. Doufám, že se nám v nich bude dařit. Pokud jde o tu Plzeň, beru to s humorem, žádná zloba tam není.
Branka ze hry od obránce je velká nadstavba, ale vaše primární úkoly jsou jinde. Co byste řekl k situaci, kdy jste naopak inkasovali na 1:1?
Bohemka měla rychlý protiútok, byl tam sprinterský souboj Traorého s Matouškem. Vznikl z toho aut, Pražané to rychle rozehráli. Ve vápně se promísili hráči. Já hlídal Květa, trochu se mi vysmýkl, dostal pár metrů náskok a úspěšně zakončil. Myslím, že to bylo opravdu velice těžké, že by se takhle trefil v jednom z deseti případů. Byla to samozřejmě moje vina.
Asistent trenéra Tomáš Polách po vaší pohárové výhře v Kozlovicích (6:0) mluvil o tom, že jste na trávníku ztělesněná klidná síla a že byste v tomto smyslu mohl pomoci mladým hráčům, říci jim jak v defenzivě postupovat. Vidíte se v té roli? Je to vaše přirozenost?
Ano. S tím, jak získáte zkušenosti, do sebe tohle dostanete. A já jsem přicházel s tím, že je budu předávat. Máme tu hodně mladé mužstvo, jsem tu od toho, abych ho ještě víc stmelil a na hřišti organizoval. Nejsem tu na to ale sám. Mrzí nás, že je zraněný Patras (Vojtěch Patrák), ale máme tu Míšu Hlavatého, Denise Halinského a další. Navzájem si v tom pomáháme.
Vím, že tu jste jen krátce, ale jak se vám to zatím v obraně po boku Halinského a dalších zamlouvalo?
Nemůžu si na nic stěžovat. Snažím se vnímat taktické věci, které po nás vyžadují trenéři. Je to jiné než v Plzni – taktický plán, bránění i útočení. Na všechno si zvykám. Ale věřím, že během reprezentační pauzy to doladíme a bude to fungovat lépe a lépe.
Co je pro vás v tom kontextu největší změna?
Když jsem byl v Plzni, kouč preferoval osobní obranu jeden na jednoho. Tady se to střídá, většinou bráníme zónově, nebo se nějak přesouváte. Musíte se řídit podle toho.