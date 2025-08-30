Chance Liga 2025/2026

Zaplaťpánbůh za bod. Ale i přes trable týmu jsme chtěli víc, řekl Kadlec po remíze

Do konce už moc času nezbývalo. Běžela 86. minuta sobotního utkání v Pardubicích, když se při rohu odpoutal od pardubického stopera Noslina a následně z pravé strany propálil brankáře Šeráka. Adam Kadlec tím Bohemians vystřelil alespoň bod za venkovní remízu 1:1.
„Celý týden jsme se na ten zápas připravovali a věděli jsme, že to bude vypadat takhle. Počítali jsme i se scénářem, že se může něco stát, budeme prohrávat, soupeř se zatáhne do pevné obrany a bude sázet na brejky,“ neskrýval Kadlec.

„Pak nám tam chybělo něco navíc, individuální nadstavba. Nedokázali jsme se dostat do finální třetiny hřiště. Ale ve druhém poločase se nám, zaplaťpánbůh, podařilo srovnat ze standardní situace a odvážíme si bod,“ pokračoval 22letý bek.

Pardubice - Bohemians 1:1, domácí sahali po první výhře, radost jim sebral Kadlec

Vaše děkovačka s fanoušky z kotle Bohemians po zápase byla trochu jako po výhře. Souviselo to i s tím pozdním srovnáním stavu?
Nemyslím, že by to bylo jako po výhře. My si moc dobře uvědomujeme, jaké fanoušky máme a jak to vypadá po vítězstvích. Teď to takové nebylo, i když radost z vyrovnání se v tom samozřejmě projevila. Ale nevyhráli jsme, což jsme přes všechny trable, které nás v týdnu sužovaly, chtěli.

Není to ale přece jen cenné vzhledem k onemocnění, které se prohnalo kabinou? Trenér Jaroslav Veselý zmínil, že se vyhnulo jen asi pěti nebo šesti hráčům, patřil jste mezi ty šťastlivce?
To ne, ale nebyl jsem na tom tak hrozně jako jiní kluci. Něco mi bylo, ale snažil jsem se normálně trénovat. My ten zápas chtěli odehrát a řekl bych, že spousta kluků, kteří nebyli stoprocentně fit, a doktoři nebo fyzioterapeuti se jich ptali, jak jsou na tom, tvrdilo, že to je lepší než ve skutečnosti, protože prostě chtěli nastoupit. Druhá věc pak je, jak se člověk cítí na trávníku. Myslím, že to určitě nebylo stoprocentní. Bod bereme, ale chtěli jsme vyhrát.

Jak se nemoc projevovala?
Připomínalo to covid, ale ten to podle mě nebyl. Vysoké teploty, někteří kluci nevylezli pět dní z postele. Když pak přišli na předzápasový trénink před původně plánovaným (a poté odloženým) duelem s Mladou Boleslaví, nemohli se cítit zdraví, to nejde. Ti, co jim nic nebylo, chtěli hrát, ale bylo zbytečné na to tlačit.

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Předtím, než jste v 86. minutě srovnal na 1:1, jste se zastřeloval. Z pravé strany jste domácího brankáře Šeráka slušně zaměstnal ránou pod břevno.
Jojo, dostal jsem tam hezký balon. Podobnou situaci jsem letos už zažil v jednom z domácích utkání. Tam jsem se to snažil nastřelit před bránu, tady jsem gólmana viděl vylezlého ven, tak jsem to zkusil, ale on rychle zacouval do brány a vyškrábl to. Škoda.

Můžete rozebrat situaci, která už gólem skončila?
Celý zápas jsem měl náběhy na rohy špatné, vůbec jsem se nedostával do prostorů, kde jsem být měl. I bez konzultace s trenéry jsem si sám vyhodnotil, že něco musím změnit, že to takhle nejde. Řekl jsem si, že udělám pohyb na přední tyč a zapíchnu se, protože to obránce nebude čekat. A třeba se to pak ke mně odrazí na zadní. Někdo to tam hezky protečoval, ale míč mi přiletěl přímo na nohu a už stačilo jen trefit bránu.

Jak jste prožíval moment, který vám v zápase asi mohl definitivně zlomit vaz – pro ofsajd odvolaný druhý gól Patráka v nastavení úvodní půle?
My se chystali na to, že chceme vysoko napadat, a tohle byl přesný opak. Jejich gólman rozehraje doprostřed hřiště, tam si záložník balon přebere, dá to do strany, stoper si to bez tlaku vyveze, proběhne celé hřiště a ještě z toho padne gól. To jsem kousal špatně, naštěstí tam byl ten ofsajd. Druhý gól by byl špatný.

30. srpna 2025

