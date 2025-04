Pardubice ukončily pětiměsíční zmar. Náležitě jsme si to užili, přiznal Patrák

„Štvalo mě to dost. I kvůli klukům, cítil jsem, že bych jim ještě mohl pomoci,“ prohlásil pětadvacetiletý fotbalista. A přiblížil: „Dal jsem si blbý dotek a dostal hit... V tu chvíli jsem věděl, že pro mě zápas skončil. Šel jsem dolů, ale nemělo by to být nic vážného. Věřím tomu, že to bude otázka pár dní a že na příští víkend budu ready.“

Což je jedna pozitivní zpráva; vzhledem k výsledku s Bohemians jich však v sobotním odpoledni v CFIG Areně pro Východočechy bylo mnohem víc.

Pardubice v první lize zvítězily poprvé od 9. listopadu, kdy rovněž doma porazily stejným rozdílem Jablonec. Také premiérově od závěrečného podzimního kola proti libereckému Slovanu (remíza 1:1 ze 14. prosince) před vlastními fanoušky skórovaly. Pojišťovací druhou branku týmu vsítil v 71. minutě Marzuq Yahaya, u nějž dosud útoky často bez jakéhokoli efektu končily.

„Myslím, že to od nás nebylo úplně pohledné utkání, ale řekli jsme si, že ten výsledek chceme urvat, a to se nám povedlo,“ glosoval Patrák. „Pocity po utkání byly nádherné, po takové době jsme si to v kabině náležitě užili.“

Sám se prosadil už po čtvrthodině hry po precizním centru svého jmenovce Sychry, který pláchnul obraně soupeře po pravém křídle a balon Patrákovi poslal ideálně „do kapsy“.

„Od něj to nešlo lépe. Já se soustředil jen na to, abych z úhlu trefil bránu. To se podařilo, takže díky,“ ocenil Patrák spoluhráče a dodal, že pouhý den před duelem podobné situace na tréninku nacvičovali. „Jsem rád, že jsme to přetavili do utkání a byl z toho první gól.“

Pardubický Vojtěch Patrák si vede míč v zápase proti Bohemians.

Branku v tomto zápase od sebe očekával, hra na brejky k němu přispěla.

„Já si říkám před každým zápasem, že by mi to mělo vyhovovat. Nemám specifického soupeře, na kterého bych se těšil, ale věděl jsem, že tam Bohemka bude mít nějakou škvíru,“ poznamenal Patrák.

Trochu se zdálo, že v daný moment zaváhal gólman Michal Reichl - jako by nevěděl, zda má jít po centrovaném míči nebo ne.

„Reichyho znám, ale nechci to na něj sypat, bylo to pro něj těžké. Trknul jsem to o zem a myslím, že se s tím nedalo nic dělat,“ řekl Patrák.

Střetnutí, při kterém oba zúčastněné kluby slavily čtvrtstoletí přátelství svých fanoušků, začalo pietou za nedávno zesnulého Brazilce Leandra Limu, mladého hráče Pardubic, který v posledních měsících hostoval ve druholigovém Prostějově. Tribuny jeho památku po vzpomínkovém videu uctily minutovým potleskem.

„Když ta zpráva přišla, zdrtilo nás to,“ vracel se Patrák k nečekanému úmrtí kamaráda. „Je samozřejmě nepříjemné, když zemře hráč, se kterým jste tu trénovali a byli v kabině. Mrzí nás to, tohle vítězství je i pro něj.“

Společné choreo fanoušků Pardubic a Bohemians.

Jinak ovšem byla kulisa čítající 2859 diváků na momentální pardubické poměry výborná. Fandové vytáhli mj. chorea „25 let s koněm“ a „25 let s klokanem“, přidali červený a zelený kouř na znamení klubových barev, speciálně kotel hostí hlučně skandoval.

„Bylo to super, je vždycky lepší, když stadion žije, ať už tady u nás, nebo jinde. Před takovou kulisou se hraje tím lépe,“ pochvaloval si Patrák.